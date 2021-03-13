在台中及彰濱工業區開設工廠的縉陽企業，以生產緞帶為主，董事長吳世長在1988年創業，因為產業外移只好自己去國外參展找客戶，努力獲得認可，現在在歐美等十數國銷售，甚至在大賣場上架，年營收4億元。看似順風順水，卻在2008年開始面對美國貿易部指控有反傾銷的疑慮。

「我們被告傾銷的商品『緞面緞帶』是出口的最大宗，儘管打官司很耗時花錢，但我不願服輸、讓客戶被課137％的懲罰性關稅（罰款最終會轉嫁到縉陽），堅持打到底，光訴訟費用就超過新台幣5千萬元。好不容易2013年要結案，2016年歐巴馬上任美國總統後重啟調查，另一輪訴訟又開始。」現在雖打贏官司，暫不受罰，但吳世長擔憂，拜登當上美國總統後會不會再調查。

緞帶上的動畫人物「巴斯光年」活靈活現，但要完成這樣一捲緞帶，需要至少14天的時間。（圖／縉陽提供）

因為這場官司，吳世長下定決心轉型，2010年開始，每年花5百多萬元與美籍設計師配合研發，設計緊貼市場，也切入小量特殊帶，利用織法、色彩交錯，織出各式圖樣，甚至結合ＬＥＤ光纖，使商品應用從衣飾及玩具，斜槓到花藝、床罩、燈罩以及包裝等，就連去年美國總統大選，和國旗相關的緞帶，縉陽也生產了7、8千萬捲。如今縉陽年營收約4億元，其中8成銷往歐美。

觀光工廠裡設置淘汰下來的機台，讓大、小朋友們實地嘗試織緞帶的感受。（圖／黃耀徵攝）

2011年，吳世長成立「緞帶王觀光工廠」推廣緞帶，現在每年有25萬人參訪，營業額上千萬元。常帶朋友來參觀的李小姐說，在緞帶王觀光工廠能寓教於樂，享受動手做的樂趣，「前陣子我還買了新年氣息的緞帶，用來包裝禮物送人，超有fu。」

回首創業路，吳世長最感恩的是與他青梅竹馬、小學到中學都同班的太太。「她從一開始跟著我有一餐沒一餐，現在是公司財務會計的總管，還幫我生了4個乖小孩。」談到未來接班，他摸摸頭說：「老大、老二讀的是藥學系，只能期望學商的老三和老四。」

縉陽使用先進紡織技巧，將ＬＥＤ導電纖維織入，讓緞帶也能發光。（圖／縉陽提供）

目前公司人力、自動化各5成，「我找機械大廠上銀科技做自動化機械，但他們覺得複雜度太高，我只能先提升員工素質，再求改造機器。」吳世長也打算異業結盟，初步已與洽維企業合作無染毛巾，負責毛巾上的特殊織帶，並讓產品在緞帶王觀光工廠上架，期待再創業績高峰，他相信「只有不設限，才有未來！」

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(中時新聞網)