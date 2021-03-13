退役球星A-Rod(Alex Rodriguez)、珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)被外媒爆出打算分手了！這對娛樂體育界最知名的拉丁情侶於2017年開始交往，2019年訂婚，去年要結婚時兩度遭到新冠肺炎疫情耽誤，現在恐怕結不成了。導火線據說是A-Rod和一位真人秀金髮女星萊克羅伊(Madison LeCroy)有不尋常的關係。A-Rod今年45歲，珍妮佛51歲，萊克羅伊31歲。

今年2月初，萊克羅伊在節目《Southern Charm》被指控與一位已婚的退役大聯盟球星有染，「他們飛到邁阿密去睡一晚。」萊克羅伊坦承認識這位球星，但只和他視訊而從未見面，並不肯透露他的身分。然而媒體透過多方挖掘，推測這人可能是A-Rod，網友也發現A-Rod之前去萊克羅伊的IG給她的相片點讚。萊克羅伊表示：「我不知該怎麼做，我不想傷害他的家庭，或是我的家庭。」

從2月之後，A-Rod都沒有在IG貼過與珍妮佛的合照，反而還貼出自拍照，問大家要去哪裡度周末。珍妮佛先前說過可能會與A-Rod保持關係，但永遠不結婚，外媒《Page Six》報導其實A-Rod與珍妮佛之間早就有很多問題，萊克羅伊的事件只是最後一根稻草。

美媒《雅虎娛樂》引述消息來源指出：「A-Rod與珍妮佛分手是遲早的事，這並不意外。」因為兩人都擁有自己的社交圈和事業。A-Rod從2018年至今都在ESPN體育新聞網工作，他與珍妮佛兩人試圖買下職棒球隊紐約大都會，並計畫由珍妮佛擔任經營者，這是他們共同經營事業的好機會，但是最後失敗。

(中時新聞網)