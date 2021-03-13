台鐵1名曾姓員工於2019年3月間透過通訊軟體「Zuvio」認識1名女大生，兩人聊上癮後，女方大大意將自己裸照傳給曾男，但兩天後曾男向女方示愛遭拒，立刻翻臉恐嚇要將裸照傳給同學觀看，還嗆：「看樣子你不見棺材不知淚」、「傳給你們系吧，我歡迎你來告、」，事後果然將裸照傳給女大生的同學，女大生得知後報警，但曾男始終否認，花蓮地方法院今年判曾男有期徒刑1年，仍可上訴。

根據判決書記載，任職於台鐵的一名曾姓員工，於民國108 年3 月26日利用聊天軟體Zuvio ，取得一名女大學生信任後，取得裸照1 張，但雙方於3 月28日發生爭執，於29日開始接續傳送「看樣子你不見棺材不知淚、我直接給系學會所有人、看他們怎麼流傳、真爽、裡面一定有討厭你的人、讓他們來對付你就好」、「真爽、以後去某某大學上課、大家只會說那個拍裸照的、哈哈 哈、真開心」、「我傳給你們系吧、看看他們怎麼講、我歡迎你來告、反正你就身敗名裂、我爽就好、看你以後怎麼待」等訊息，讓A女面臨崩潰。

接著曾男開始在臉書上尋找與A女就讀相同學校系所之網友，以臉書帳號傳送裸照給A女同學，還留言表示這名女學生借錢不還、借5000、和你們系學會的男生是砲友關係、要找她出面」等。

即於同日9 時21分許起，用臉書Messenger 通訊軟體，向A女的同學傳送「抱歉，打擾到你，你們系有一位女生在Zuvio 校園取名叫某某，他跟我借錢沒有還，請問你能找到他嗎？」，並旋即傳送A女之裸照，稱「這是她的照片，我只有她這張照片，她住在某地」、「家住某地又住在學校宿舍的大幾女生應該不多」、「他有說過和你們系學會的男生是砲友關係，男生是腿控」、「他不是系學會，借5,000 」。

女方同學收到裸照後，私下告似她，女方一怒之下立刻向警方報案。警方查出假帳號發話時IP，竟然是台灣鐵路局電腦，且查出曾男手機，一查身分，才發覺曾男竟是台鐵員工。查出曾男持有的手機號碼於台鐵資訊中心連續登入，且散布裸照的時間點只有他這支號碼有登入紀錄，並用同一號碼綁定聊天軟體。

但曾男辯稱，雖然他有使用Zuvio 通訊軟體，然矢口否認犯案，還說與A女聊天之Zuvio 帳號與臉書帳號均不是本人，也沒有傳送女方的裸照給他人。

法官審理後，審酌曾男與A女為網路交友認識，僅因為女方拒絕追求後，心有不甘，竟傳送裸照及其他個人資訊與不實之訊息予女方同學同校同學，為滿一己之私欲，不惜破壞女方聲譽之心態，惡性重大，也使女方身心備受煎熬，且犯後迄今均否認犯行，未與告訴人和解，因此判刑一年，仍可上訴。

(中時新聞網)