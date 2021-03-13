北台灣迎風面有鬆散的中層雲及低層雲，花東外海的低層雲較厚實。（圖／翻攝自氣象局）

受東北季風影響，大台北地區多雲轉涼、東半部有局部雨，明起回暖、西半部轉為多雲時晴的好天氣。氣象專家吳德榮表示，21日會有乾冷空氣南下，天氣轉冷，但仍需繼續觀察。而今日西半部大氣穩定、不利擴散，南部地區需留意汙染物累積。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，本周末（13、14日）兩天東北季風增強、水氣少，大台北雲量增多偶見陽光，桃園以南多雲時晴，東半部有局部短暫雨的機率。北台灣略轉涼，中南部白天微熱早晚涼。今日各地氣溫：北部15至22度，中部16至29度，南部16至31度，東部16至27度。

吳德榮表示，明（14日）下午起東北季風減弱，大台北雲量減少、氣溫略升，西半部轉為多雲時晴的天氣，東半部偶有零星短暫雨的機率。下週一（15日）至週四（18日），各地晴朗，北台灣明顯回暖，各地白天溫暖微熱，北部高溫逐日回升至30度左右，中南部更升至32以上，早晚稍涼。

未來一周西半部紅色警戒。（圖／翻攝自環保署空氣品質監測網）

吳德榮也說，西半部的大氣穩定、不利擴散，空品易不佳，並有局部霧發生的機率，應特別注意。而環保署空氣品質監測網發布最新空品預報，受東北季風影響，迎風面北部地區擴散條件較好，下風處中南部地區須留意污染物累積。

環保署也提醒，鳳山地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），南部地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

環保署空氣品質監測網表示，明至下周四東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，須留意污染物累積情形；空氣品質受氣象條件影響大，時序進入春季，天氣變化快速，預報不確定性較高，請隨時留意最新空氣品質資訊。

另吳德榮指出，下波鋒面要等到約下週五（19日）才逐漸接近，並於下週六（20日）通過，中部以北會降雨，僅影響一天、模擬雨量並不多；21日較強的「乾冷」空氣緊接南下，天氣轉冷。由於是第7天之後的模擬，模式調整幅度較大，需持續觀察。

(中時新聞網)