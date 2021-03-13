鬧出婆媳互咬糾紛，又涉嫌在11日於台中市豐原區住家提油縱火，導致自己及丈夫嚴重燒傷的李姓前空姐，目前與丈夫仍因傷重，被醫院發出發出病危通知積極救治中。但警方經過調閱監視影像，證實李女在案發當天凌晨，提著空瓶前往加油站購買汽油，目前全案將朝向殺人未遂方向偵辦。

據悉，李姓女子與丈夫均有精神科就診病史，兩者情緒控管能力不佳，李女、丈夫及其公婆均曾聲請保護令互控家暴；此外，李女7日曾於臉書社團中爆料，指稱婆婆會家暴，不僅咬她的手臂，不開心時更會朝她潑辣椒油，並於9日赴警局向婆婆提告公然侮辱。

李女向婆婆提告該日晚間，則於個人臉書上讚揚丈夫十分疼愛她，向好友炫耀嫁到一個好老公，並且愛稱兩人是「可遇不可求的靈魂伴侶」；未料，發完文35小時，李女即在住處朝丈夫淋灑汽油，並點火，情緒反覆。

縱火案發生時，李女的丈夫向警消指稱，當時他在睡夢中突然被妻子叫醒，李女要求他下跪道歉，他睡眼惺忪之際便照做，沒想到他才剛跪下李女就朝他潑汽油；而李女則指稱，當時她在房中燃燒物品，是因為丈夫潑汽油才致起火燃燒。

據了解，警方稍早掌握李女於11日清晨5時，前往附近加油站購買汽油之監視器影像與證人的說法，買完後即帶著汽油返回住家，同日清晨6時住家傳出火警，做案時間與影像吻合，待其餘證據補足，目前全案依殺人未遂罪嫌方向處理，並報請檢察官指揮偵辦。

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(中時新聞網)