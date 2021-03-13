台灣疫苗相關進度嚴重落後，不僅政府採購的疫苗價格與來源成謎，何時施打也不是很確定，加上歐洲不少國家傳出施打後引起血栓問題等，相繼宣布停打，但衛福部部長陳時中昨仍稱「持續施打」，引發質疑。媒體人韋安表示，新北市市長侯友宜的地方防疫政策與「首長帶頭打疫苗」言論，方能稱為「超前部署」，其務實作風及膽識魄力，真正的「抗疫英雄」應該是侯才對。

韋安2月17日曾在臉書發文，直言：「如果是侯友宜當防疫總指揮，台灣可能早就開始打疫苗了。」認為侯在防疫上不講什麼理念和論述或大鳴大放，但施政與建議卻謀定而後動，精準到位，這就是其受支持的主因；若侯當防疫總指揮，台灣可能早就開始打疫苗，因為侯只要一心想做事，少搞政治和意識形態，很多事都水到渠成。

針對自己當時的論點，韋安昨日（12）再度發文盛讚侯友宜：「誰是抗疫英雄？就是他啦！」稱20多天前他就說過，如果侯是防疫總指揮，台灣早就開始打疫苗了，現在證明，這是很準確的「預言」。尤其近幾日，侯又呼籲「首長帶頭打疫苗安定人心」，這就是真正的「超前部署」；反觀台北市副市長黃珊珊說「中央怎麼規定就怎麼做」，陳其邁說「醫護人員先打」。

韋安指出，侯友宜三大優勢：第一，以侯「務實」的作風，不僅能早早買到疫苗，而且價錢也會合理；第二，就算買到疫苗，以現在民眾對疫苗的顧忌，也只有首長帶頭打，才能消除疑慮，否則買了沒人敢打等於「白買」；第三，頭被頂著槍，都敢衝到犯罪現場救人質，冒點風險帶頭打疫苗，只有侯有這種膽識和魄力。

不僅如此，韋安表示，讓台灣盡早進入世界「免疫圈」，有疫苗泡泡、脫離疫情風暴，早日與國際接軌。侯友宜有這種遠見，也「不怕死」，別人則還在處處搞政治算計，這就是侯與其他政治人物最大的差別。韋更強調，他這個論點是「外行看熱鬧，內行看門道」。

(中時新聞網)