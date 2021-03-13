巴西國家衛生監測局（Anvisa）今天批准在巴西使用實驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。

瑞德西韋是巴西首次批准專門用於治療2019冠狀病毒疾病，它是一種靜脈注射合成藥物，據說可以防止病毒複製。但世界衛生組織（WHO）去年11月宣布，不建議為感染新型冠狀病毒患者使用這種藥物，因為既不能避免死亡，也不能使疾病好轉。

世衛組織專家指出，不能說這種藥物沒有實際效果，但因療效尚未得到臨床證明，加上可能的副作用和成本，世衛組織不建議使用。

巴西國家衛生監測局的專家解釋說，世衛組織主導的「團結」（Solidarity）臨床試驗與美國和藥廠吉立亞醫藥公司（Gilead）進行的研究不同。

世衛組織的試驗主要評估瑞德西韋對死亡率的衝擊，但巴西國家衛生監測局聚焦的是這種藥物對縮短患者住院時間的影響。

巴西國家衛生監測局建議對12歲以上、體重至少40 公斤、患有肺炎、需要補充低流量或高流量氧氣或其他非侵入性通氣（未插管）的成人和青少年，在治療初期使用瑞德西韋。

自去年11月以來，美國已開始以緊急方式使用瑞德西韋對抗新型冠狀病毒。這種藥物原本是要用來治療肝炎和伊波拉（Ebola）病毒，但沒有起很大作用。

巴西南大河州聯邦大學（UFRGS）生化學家杜特拉（Mellanie Fontes-Dutra）表示，有治療策略固然很棒，但它絕不能取代疫苗，疫苗加上應對措施仍是結束大流行的主要工具。

杜特拉指出，人們必須理解的是，瑞德西韋不是用來治療輕度、無癥狀和早期病例，而是對患有肺炎的2019冠狀病毒疾病嚴重病例、需要氧氣補充但無需插管的患者的治療援助。

杜特拉並強調，預防永遠勝於治療，瑞德西韋不能取代疫苗或戴口罩、保持社交距離和清潔雙手等其他應對措施，「只要防止人們感染病毒，就有助遏制病毒傳播。」

(中央社)