屏東縣政府警察局為有效掃蕩黑幫，動用所有警力配合內政部警政署執行全國同步掃黑專案行動，對轄內幫派組合及其所經營或圍事場所，強力掃蕩並斬斷金命脈，緝獲3把長槍枝、治平對象與暴力集團等78人到案。

屏東檢警鐵腕掃黑肅槍緝毒，78名惡煞到案起出槍毒。(戴志揚翻攝)

屏東檢警鐵腕掃黑肅槍緝毒，78名惡煞到案起出槍毒。(戴志揚翻攝)

屏東檢警鐵腕掃黑肅槍緝毒，斷絕地方黑幫危害。

屏東縣警局統計，自2月24日起至3月10日止，計查獲治平目標2名、共犯18名(2名主嫌及另2名共犯經法院裁押)，街頭聚眾滋事10件49人、毒品案7件9人，起獲非制式手槍、長槍及操作槍各1支、毒品安非他命59.83公克、咖啡包291包(2,645.458公克)、愷他命4包(122公克)、犯案汽、機車及棍棒等證物，依涉嫌刑法殺人未遂、傷害、妨害自由、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪移送臺灣屏東地方檢察署偵辦。

屏東檢警鐵腕掃黑肅槍緝毒，78名惡煞到案起出槍毒。(戴志揚翻攝)

警方調查，以候姓為首治平目標對象，常聚眾滋事，另於網路購物或販售物品，常因貨到不付款或收錢不出貨致衍生購物糾紛，待受害人相約協商時即邀眾以暴力毆打受害人；以江姓為首治平目標對象，工作不穩定，平時喜好飲酒，經常酒後聚眾滋事或與人鬥毆，經警方調查不法事證完備後，報請臺灣屏東地方檢察署檢察官指揮偵辦，順利檢肅到案並起獲犯案槍械與棍棒等證物。

屏東縣政府警察局局長李文章表示，為防護民眾免於遭受迫害，貫徹對為惡幫派或滋事分子「犯罪零容忍」政策，將持續要求所屬各單位，對轄內幫派經營、圍事或依附之場所，強力運用臨檢勤務與結合縣政府主管機關聯合稽查之第三方警政裁罰行政手段，斷絕金源，偵辦涉及幫派或街頭鬥毆滋事案件時，要求深入追查犯案動機、向上溯源，將隱身幕後首腦與金流連根拔除，以澈底解決問題，警方有信心讓民眾均能安居樂業免受不法暴力迫害。

(中時新聞網)