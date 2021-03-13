小三還有分好壞？侯佩岑媽媽林月雲2度介入閨蜜婚姻，還不諱言地說「愛就要大聲說出來」，引起各界討論。對此，一名女網友發文表示自己當了8年的小三，與男友2-3個月見面一次，多年下來從不求名份、圖財產，只是無法控制去愛對方，還說自己不認同林月雲的行為，並喊話不是每個小三都很壞，引起網友討論，這種愛很虛偽。

一名女網友昨在臉書社團《靠北婚姻2.0》發文表示，她是馬來西亞人，男友則是已婚的台灣人，正宮是個女強人，親手打造兩人的事業江山，而她當地下情人已八年，期間都很低調，不求名分、不去破壞他原本的家庭，也沒想過去圖地位或財產，更不鼓勵他們離婚，但她就是無法控制自己去愛他、照顧他和關心他。

女網友指出，男友和她喜歡到處旅遊，兩人曾去過香港、泰國、馬來西亞和新加坡玩，每次相處的時間都很短，多是兩、三個月才見一次面，但她卻很知足。接著便話鋒一轉，提到自己雖是小三，卻無法認同林月雲的言行，「小三那麼惡劣去嗆原配，這是當小三最要不得的。」

女網友更喊話說「不是每個小三都是壞！」要知道當小三是見不得光的痛，生病時另一半不可能24小時待在身邊照顧你。並表示，她很愛她的男友，也不會給她壓力，只要對方有時間就來找她，其他時間她也都是乖乖待在馬來西亞工作。

至於台灣男友會給錢包養她，女網友則說，男友會拿錢給她，但她都是收起來，等到兩人約好一起出國旅遊，再把錢拿出來去玩，她不會把錢只花在自己的身上。

貼文引起網友討論，「小三還有分好壞？你的論點真是讓人不敢苟同」、「你就應該默默把自己埋起來，不要讓人知道，自己的犧牲、自己的偉大，反正你都想要做一個無聲的小三，放上來，是想讓大老婆們讚美你嗎？」、「這種愛很虛偽，天下男人何其多，何必把自己講得如此委屈，若以後有小四，妳願意接納嗎？」、「等男友有了小四，你就能理解正宮的感覺了」。

不少網友認為，介入別人的家庭就是不道德的事情，一開始就不該跟有家室的男人搞上，不是不爭名份就沒有破壞正宮的婚姻與家庭，從你成為小三的瞬間，你就在傷害正宮的婚姻和家庭。並勸她將心比心，試想若自己是正宮該做何感想，如果男友找了小四你還會繼續愛他嗎？

(中時新聞網)