網友分享，現在天氣最適合吃栗子了，在家煮栗子，神級口味迷倒老人、小孩。（徐秀娥攝）

全聯生鮮食材近日出現新面孔，不少婆媽驚喜發現，蔬菜冷藏櫃居然出現栗子的蹤跡！有網友貼文分享，現在天氣最適合吃栗子了，在家煮栗子，神級口味迷倒老人、小孩，她透露，昨天上架瞄一眼，隔天剩不到一半，嗜吃栗子的網友馬上心動，留言要手刀補貨去。

女網友日前在臉書社團「全聯消費經驗老實說」上貼文指出，「在家煮栗子吃，小朋友跟老人很愛，邊撥根本來不及給小朋友吃，小朋友等在旁邊靠很近專心的凝視，媽媽表示壓力山大」，她還提到，「昨天目測大概只有7至8盒，今天掃貨只剩3盒了，偶爾吃真的很不錯，適合現在的天氣」。現在全聯正在特價促銷，栗子每盒只要35元，價格相當實惠。

另一網友則分享，本來只是去買包米，亂逛到蔬菜冷藏櫃，真是驚喜包！好開心！她立刻去尋找香腸（臘腸、臘肉、培根），因為這些食材都適用栗子炊飯，如果要做素食版就拿掉香腸，栗子直接搭配香菇也超級好吃，而栗子炊飯用一般電鍋就可搞定。

看到栗子貼文，網友都流口水了，「烤箱烤也好吃」、「用電鍋蒸，最方便，好吃」、「這個好吃喔」，不過，也有網友反應栗子超難撥，「撥了栗子想蒸飯，撥到第二顆就投降了，真心羨慕會撥栗子的家人」。

(中時新聞網)