民進黨立委王定宇被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳「同居」，兩人9日澄清，只是房東與房客關係，但周刊隨後刊出多達49張照片，時間從去年11月橫跨到今年3月，顯示兩人關係十分親密。知名徵信業者「砲哥」昨更驚爆，不只一組人馬跟拍王定宇，照片應該還有更多，甚至還有徵信業者差點為王打起來；他還透露，除王定宇被跟拍，聽說綠營內還有17個未爆彈。

「砲哥」昨（12日）在TVBS時事評論節目《國民大會》中大爆料，表示現在不只王定宇，還有其他民進黨的政治人物也遭「跟監」，「聽說還有17個未爆彈，綠營的包括代表跟候選人，有的是拍到了，有的是ing，當然這是地方人士跟我們講的」。

主持人謝曜州好奇，王定宇被跟拍的照片都非常清楚，而且去年10、11月就被陸續跟拍，狗仔怎麼會有這麼多人力跟拍？「砲哥」直接在節目現場展示跟監裝備，表示「會在跟拍對象車底下裝GPS，就可掌握對方動向，通常會將GPS和電池藏在縫縫角角裡面，不易被發現的地方」。

「砲哥」更爆料，當時不只一組人馬跟王定宇，且是徵信業在換電池時發現彼此的，「因為GPS電池撐不久」，通常10到15天就得更換，結果在換電池時，有2家徵信業者鬼鬼祟祟、最後撞在一起、劍拔弩張，還以為警察或對方找黑道來了，原本拿著警棍或刀子就要幹起來，後來才知是同業，就乾脆同用1個GPS，「你看有多誇張」。

「砲哥」另稱，民進黨發言人顏若芳住處旁巷弄太窄不好停車，這時處理方式就是在那停放1台舊機車，「然後把針孔放在機車後備箱裡面，再打1個洞，就隨時能照到你要照的人，而針孔設備的電池比GPS電池可以撐更久」。

謝曜州提到，2019年副總統賴清德在當時民進黨總統初選時，進出台南和北部辦公室時都被拍得很清楚，質疑是否和跟拍王定宇手法很像？「砲哥」回應，他只能說如出一轍，更爆料該業者因跟拍賴清德賺了100多萬，所以這次跟拍王定宇的酬勞應該也有超過百萬，否則沒人敢接；他認為，照片應該不只這49張，後面恐有更多。

(中時新聞網)