【愛傳媒陳朝平專欄】即將退役的美軍印太司令部司令戴維森，9日向聯邦參議院軍事委員會提報的書面證詞中，危言聳聽地宣稱：中共6年內恐會攻台。

猶記去年10月，印太司令部出版的軍事期刊《印太防務論壇》，曾引述我國安局前副局長陳文凡的說法，表示「2049將是中國解決台灣問題設下的最後期限」。戴維斯最新的說法，將這「最後期限」整整提前了21年！

2049一說，立論的基礎咸認是2049是中共建立中華人民共和國100周年，那麼，戴維斯的立論基礎又是甚麼呢？

戴維斯認為，解放軍研發先進武器，將先進武器投入訓練和演習中，是要證明北京面對區域危機時有能力應對第三方的干預。

而解放軍進行兩棲和海上打擊聯合訓練，模擬入侵台灣，以及大部隊演習，是要證明其干預朝鮮半島危機的能力。

他憂心「中共在2050年前取代美國的世界領導地位，在那之前，台灣也是他們的野心企圖之一」。

解放軍研發先進武器，訓練部隊、舉行演習，是為了證明面對區域危機時、有能力應對第三方的干預。

那麼，美國研發高端武器、訓練部隊、將部隊派往全球各地駐紮、甚至侵入他國，又為了甚麼？長期「霸占」世界領導地位的美國，野心企圖又是甚麼？

回到問題的起始點：區域危機是誰造成的？當區域爆發危機時，區域內國家不應該有管控危機的能力嗎？面對第三方干預時，區域內的國家就應該任由外力涉入、干預、甚至束手就擒嗎？美國不也是三不五時干預朝鮮半島的危機嗎？不也時時介入中東地的區域危機嗎？美國不是成天扮演著區域危機的第三方干預勢力嗎？

中共進行兩棲聯合訓練，模擬攻台？若非民進黨不願持續兩岸和平紅利，若非美國組建印太戰略、四方安全對話、發動中美貿易及科技大戰、阻斷中國供應鏈，中共何須時時演習、天天擾台？

這個世界，只容許美國干預他國，只容許美國應對區域危機，只容許美國出兵干預非美地區的區域危機嗎？這世界，只准美國圍堵中國，不許中國突圍？只准美國獨霸世界，不許他國崛起？只准美國用船堅炮利來維護國家利益，不許他國發憤圖強保衛國家領土完整？只准美國永遠領導世界，不許他國分攤領導責任？

中國真的對美國造成了威脅嗎？檢視以下鐵的事實，不難發現，美國的憂心忡忡，實屬多餘。戴維斯證詞的背後，有著不能說的秘密。

第一，2020美國的軍事支出高達7320億美元，是中國的三倍有餘，也比包括中國、印度、俄國、英國、法國等候面9個國家軍備支出的總和還要多！

第二，迄今為止，美國一直是全球最大的軍售國。2019年，美國對外軍售2212億美元，排名第二的中國，對外軍售總額567億美元，不及美國的四分之一。

第三，除了1979中越戰爭、2020中印邊界爆發「冷武器」爭鬥外，改革開放迄今。中國解放軍並無入侵他國的紀錄。同期間，美國先後入侵格瑞那達（1983）、空襲利比亞（1086）、入侵巴拿馬（1989）、參與海灣戰爭（1991）、武裝干預索馬利亞（1992）、空襲南斯拉夫的科索沃（1999）、阿富汗戰爭（2001~2014）、派軍入侵伊拉克（2003~2014）、以及2011年的利比亞戰爭。中美兩國，軍事實力仍有差距，軍事實戰紀錄，差距尤大。

戴維斯何以憂心至此？他證詞背後，究竟有無其他不能說的秘密？中國外交部發言趙立堅一語道破了這不能說的秘密：美方不斷藉台灣問題渲染「中國軍事威脅」，實質上是為了美國增加軍費找藉口。

趙立堅的回應，此間或許不愛聽。不過，卻也不失真。川普當家四年，東西兩線均無戰事，部隊不打仗、軍火商沒利頭、政客沒油水，改了朝、換了代，是該挑起戰爭的時候了！

何況，報廢的、過期的軍備武器還可以藉詞賣給那些愚蠢的異國馬前卒，如此，完整的軍火工業產業鏈，於焉完成！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)