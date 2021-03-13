【愛傳媒黃珊珊專欄】五年一次的農林漁牧業普查5月就要啟動了！

這次的普查，其實就是為了蒐集台北市農林漁牧資源分布跟使用狀況，還有生產結構、動力特性、經營狀況等等，農林漁牧業是台北市的重要資產，普查後的結果，也可以協助擬定政策，替台北市的業者提高經濟價值、增加收益。

為期兩個月的普查作業，我們動員了250人參與，其中有133位的普查員，必須實際到現場做判定和訪查，當然我們也要求普查員需要把握「3點不漏」的原則：普查對象不遺漏、問項答項不錯漏、受訪資料不洩漏。

3月11日我也到了台北市地方幹部人員研討會，鼓勵我們所有普查的工作同仁，希望大家能一起完成這次的任務，爭取評比佳績！加油！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)