【愛傳媒張競專欄】最近幾天接到好多朋友來電詢問有關「四年期國防總檢討」當初立法之緣起始末，其中不但有還在國防部服務的故舊門生，甚至還包括藍綠不同黨派立委辦公室助理，我對某位執政黨立委助理開玩笑說，您花時間跑來問這些幹嘛？我政治立場如此旗幟鮮明，您不怕是請鬼抓藥單嗎？我看您還是先去幫委員，找個房東收費低廉到每月8000元還比較實在吧！

後來總算搞清楚，原來這個是未來立法院外交國防委員會可能要去排入議程之課題。基本上，我從來不幫立委去寫質詢稿去為難老東家，這是基本江湖道義，但是弄到各方都跑來問我，而我反而從未寫過文章評論過這份畫虎不成反類犬之政策刊物，其實還真的是很讓人意外。

到底這個從美國硬生生地搬來，胡亂倣傚搞到變成我國國防法所規範之刊物，其緣起究竟是如何？其實已經完全不重要，若要後續研討其存廢與否，其實首先要先去理解當初美國國會為何要求五角大廈編製本項報告，其真正目的與內容是什麼？

下面是涉及美國四年期國防總檢討（Quadrennial Defense Review）最粗淺之基本資訊：

https://en.wikipedia.org/wiki/Quadrennial_Defense_Review

基本上該項報告是在冷戰後為配合大量裁減軍備檢討預算所誕生，事實上美國國防部亦只在1997、2001年9月、2006年2月、2010年2月以及最後一份2014年3月，共計刊行過5份。

民國97年當初研議修訂中華民國《國防法》第31條要加上「國防部應於每屆總統就職後十個月內，向立法院公開提出『四年期國防總檢討』」，該法修訂後在97年8月6日以總統華總一義字第09700147421號令公佈；民國101年又將該處修正從「每屆」改為「每任」，並於民國101年6月6日再以總統華總一義字第10100131561號令公佈。

我在附圖中列出我國本身所刊行之「四年期國防總檢討」以及國軍所整本翻譯出版之美國國防部所刊行之「四年期國防總檢討」封面。假若說國軍當初面對立法院要求出版這項報告，在執行過程中不盡心盡力認真辦理，這樣評價對國軍袍澤絕對不公平，但若問這個硬是要求倣傚美軍所搞出來的報告，到底有何意義？有沒有必要保留？我想各方都要心平氣和地理解整個發展過程始末，才能持平看待思考此事。

美國本身從2016年就由眾議院武裝部隊委員會提出要廢除「四年期國防總檢」報告，並且列入2017年相關國防政策法案條款中，最後在2018年2月正式由名稱為”National Defense Strategy”之政策文件加以取代。至於我國所刊行數份在表面上看起來好像是同樣之政策刊物，其實是否為東施效顰，大家可以依據對比內容自行評斷，我對此有下列幾點看法：

首先、目前這份「四年期國防總檢討」與「國防報告書」相似度有多高？假若確實是疊床架屋重複浪費時間搞出同樣東西，就拜託立法院諸位委員高抬貴手，把這個《國防法》第31條所規定撰擬的文件給刪了吧！國軍目前的人力、物力與財力，沒有能力繼續滿足當年某些立委或是其助理，本身完全沒有搞懂美國為何要編製「四年期國防總檢討」，就好大喜功硬逼著國軍搞出來的多餘產物。

其次、該項報告是否能夠與國防預算或預算，以及再加上國防法制兩項國防施政要項相互結合？假如滿嘴把話講得很漂亮，但看不到白花花銀子支持，或是設立斬釘截鐵的遊戲規則，這種國防施政上之政策文件，就是戰鬥文藝作品。在國軍高層幕僚體系目前工作負荷下，就饒了國軍不要去浪費時間，寫出跟國防施政脈動無關，亦無涉國軍建軍軌跡之表面文章。

最後，必須特別指出，說實話作實事才會將國防施政弄得好！昨天青年日報副刊不慎搞出個情色失序變調音符，今天邱國正部長非常直接道歉，也講清楚青年日報所具備之任務職能，態度上絕對不推諉不迴避，這個必須要為邱國正部長點個讚！這總是比2017年7月100分的大鵬部長聲稱要買F-35戰機，現在各界卻發現那是個糟透了設計，顯然腳踏實地面對世局，還是會高明許多！

所以各方來問有關「四年期國防總檢討」存廢問題，我的結論其實很簡單，不是說美國不再編製這份政策文件，所以我們就應該當個跟屁蟲，馬上跟進就廢掉。要冷靜地想想，我們從來就沒有讓我們所編製之「四年期國防總檢討」，產生真正之政策或預算影響力，最後真是浪費國軍袍澤精力重覆作出白工，幹脆把這個文件給廢了吧！

面對老袍澤，有意見雖然是具有討論空間，但是就現在老東家所具有本錢來說，我們實在不應該隨便指三道四，胡亂給袍澤們添麻煩；而且我們這些退伍已久的過去式，也未見得比仍在服役的現在進行式高明到那邊去。

與其幫政治人物捉刀擬質詢稿來折騰門生故舊，弄出些「暗箭」在背後傷人，不如公開貼文講清楚，就算看法不同，也還算是光明磊落的「明槍」。假若話講錯了，請國軍袍澤們多諒解，畢竟上次還是吃了國防部盧中堂招待的紅燒獅子頭，吃了人家總是要嘴軟些吧？

作者為中華戰略學會研究員

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場

(中時新聞網)