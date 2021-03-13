韓國天然美女金泰希2017年和小2歲的舞王Rain結婚，兩人婚後育有兩女，生活幸福，最近Rain回歸綜藝節目，揭露不少和金泰希相處點滴，有網友近日偶遇兩人，直擊小倆口連出門約會都黏TT，肩並著肩甜蜜互擁，私下婚姻樣貌曝光。

金泰希2013年被《Dispatch》爆出跟Rain交往，兩人隨即公開認戀，男方當兵退伍後，2017年Rain發表公開信宣布迎娶金泰希，起先小倆口對婚姻細節相當低調，甚至Rain上節目還被主持人姜鎬童虧「裝單身」。最近Rain上綜藝節目《秀美山莊》，一開始鬆口曾為家人考慮過幾年後引退，後來在眾人勸說下打消念頭，又被問如果妻子為了小孩不工作會怎麼樣？Rain則說如果遇到好劇本，他會勸金泰希多去試試，完全沒有要另一半結婚就放棄所有的大男人主義。

網友偶遇Rain、金泰希在梨泰院散步。（圖／翻攝自wonderlandneco IG）

Rain更說，太太擁有才華和美貌，如果就此放棄演戲工作，會讓他覺得很可惜，兩人當年合拍廣告結緣相戀，Rain還吐露背後的小故事，指原本對金泰希的印象是漂亮美女，但在拍廣告過程中，被金泰希對工作人員有禮貌的態度吸引，甚至她還十分親切在休息時間主動幫忙拿便當給Rain，讓Rain對她一見鍾情，之後決定主動出擊追求。

最近有網友在梨泰院附近偶遇Rain夫婦出現在街邊，兩人都穿一身黑大衣，金泰希戴著白色鴨舌帽，兩人過馬路散步時超黏，Rain右手勾著老婆脖子，金泰希則親暱地摟著Rain的腰，顯現出兩人185公分和163公分的最萌身高差，網友也讚：「溢出屏幕的甜」、「為什麼甜甜的戀愛輪不到我」、「互相摟著真的是撒狗糧」、「這就是簡單的幸福」。

(中時新聞網)