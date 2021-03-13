泰國總理帕拉育日前在內閣會議後的新聞記者會上，被記者追問內閣改組名單時，一言不發地邊走邊拿酒精噴灑記者。

據美國廣播公司新聞網與泰國媒體「The Thaiger」報導，泰國總理帕拉育日前在內閣會議後的新聞記者會上，被記者追問內閣改組名單時，一言不發地邊走邊拿酒精噴灑記者。這件事遭國際媒體報導後引發熱議。如今，帕拉育12日為自己孟浪的行為正式道歉，並緩頰自己常常這樣和記者開玩笑。

面對國際媒體熱議總理親自用酒精為記者消毒，帕拉育在泰國國家警察總署正式道歉。他表示，「對不起，我不是故意的。我通常這樣子跟媒體來往……我以後不會再這樣子做了」。

當記者詢問如何看待國際媒體爭相報導此事，他不悅地表示，「到底是誰將畫面公布？我只是在跟你們開玩笑，我決定不在與各位開玩笑。事情到此為止」。

日前帕拉育主持完內閣會議後，現身新聞記者會上。當時，媒體不斷追問帕拉育內閣是否改組，帕拉育一手拿著口罩摀住嘴，另一手拿著酒精，邊走邊向媒體噴灑酒精，嘴裡還叨念著「記者管好自己的事情就好」。

事實上，身為泰國前陸軍司令的帕拉育，一向以脾氣暴躁難測聞名於媒體圈。過去，他還傳出一邊撫摸記者的耳朵，嘴巴則和媒體爭辯不休，手裡也沒閒著、拿著香蕉皮朝攝影師丟。事件發生後，他拒絕與媒體對話，而是要記者有問題就問代言人，然後轉身離去。

(中時新聞網)