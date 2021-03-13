福原愛、江宏傑爆出4年婚變，媒體近來不僅大肆報導福原愛出軌，更黹出她不滿夫家長期精神、言語霸凌，才心死決定離婚，夫妻倆新聞每天幾乎佔據各大版面，對此，資深藝人曹西平無奈表示：「這樣子的八卦新聞真的無法可管嗎」。

曹西平表示福原愛與江宏傑傳出婚變後，每天報導都像在演肥皂劇一樣，甚至比八點檔還要精采，而且爆料內容日漸誇張，不知道接下來還要牽扯出多少人，不禁好奇這段婚姻結局如何，真的有這麼多人想知道嗎？雖然八卦新聞充斥生活當中，成為所有人茶餘飯後的話題，但仍不忘呼籲所有媒體報導剛剛好就好，有時候真的覺得太過頭了。

每天都像在演肥皂劇ㄧ樣 每天都在擠牙膏 大家越說越有勁 這邊說什麼那邊又說了什麼 八點檔也都沒有這麼精彩 真的有這麼多人想知道 故事最後的結局嗎，，，？ 誰贏了又如何？ 誰輸了又怎樣？ 這跟我們大家生活有什麼相關 疫情都還沒有離開 大家生活... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年3月11日 星期四

對於八卦新聞充斥各大媒體，曹西平表示是不是沒有新聞局了？才導致這類八卦新聞像連續劇一樣每天一報，這種情況在以前的年代是絕對不被允許，認為得好好導正社會風氣，適可而止就可以，否則根本是亂到沒有規矩，也希望大家能找點正經事做，未來的日子怎麼過下去才是最重要的。

對於曹西平一番見解，網友也大表贊同，紛紛留言：「每天爆一堆亂七八糟的事，連新聞都談不上，台灣沒有一點正面積極的事可以報導了嗎? 真的糟透了」、「媒體選擇性報導，新聞已經變的綜藝化了」、「各種八卦和莫名其妙的留言，為什麼不關己事的網民要留言到吵架，很好笑」。

(中時新聞網)