台北市政府警察局文山第一分局13日發生民眾駕車衝入警局停車場，現場掉落車殼以及車燈碎片，一片狼藉。（民眾提供／蘇育宣翻攝）

台北市政府警察局文山第一分局今（12日）清晨6時，一名男子駕車衝入警局，初步估計至少2台警車以及15輛機車受損，現場散落一地保險桿與車殼，滿目瘡痍，而肇事駕駛下車後守口如瓶，顧及他因車禍撞擊身上有傷，現先將其送醫救治，酒駕與否以及犯案動機仍待後續釐清。

據了解，一名洪姓男子12日清晨6時許，突駕駛名車奧迪衝進文山一分局的警局大門，導致停放在騎樓的一整排警用機車遭撞毀，這還沒完，洪男立刻倒車再衝進警局後方的停車場，經初步估計至少有2輛警用汽車、15輛警用機車遭毀。

當時正在值班的警員突然聽到外面傳來驚人的撞擊聲，嚇得趕緊衝出查看，並立即將駕車的洪姓男子拉下車，當場逮捕，但警方怎麼問，洪男都沉默不語，考量到洪男身上帶有傷勢，便緊急將其送醫治療。

而洪姓男子突然攻擊警局，挑釁意味明顯，警方將待洪男治療完畢後，進一步積極追查犯案動機以釐清案情。

(中時新聞網)