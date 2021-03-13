台中市一對夫妻發生糾紛釀悲劇，12日被發現雙雙殞命台中望高寮。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市昨（12日）爆出殺妻案，一名陳姓男子殺害妻子後，將屍身塞入行李箱後，開車前往台中望高寮森林棄屍並自縊，監視器曾拍到陳男拖著行李箱出門，令人咋舌的是，4個月前另名台中男子才殺妻裝箱，曝光關鍵同樣是監視器拍攝到拖拉行李箱的影像，讓警方能順利釐清案情偵破。

據了解，11日清晨時，陳姓夫妻的兒子趕赴警局報案，指稱父母吵架後離家，警方將兩人列管為失蹤人口後，於12日上午開始著手尋人，啟動協尋機制，未料卻在台中望高寮的森林中尋獲自縊的陳姓男子，並在陳男的座車中的行李箱內，尋獲其妻子的屍身。

經警方初步了解，陳姓男子疑因失業抑鬱才尋短，殺害妻子後裝箱，犯案後自台中駕車繞行300公里，先前往台北市中山區後，再返回台中望高寮，尋找隱蔽森林自縊。而因妻子屍身並無明顯外傷，待檢察官會同法官驗屍釐清死因。

而在4個月前，台中同樣發生一起殺妻案，去年底11月29日，一名35歲陳姓男洗碗工殺死學霸宮姓妻子，案情見光關鍵，同樣因宮女的母親找不到人，且宮母知情女兒與丈夫近來經常爭吵，擔心會遭遇不測便於29日報警協尋。

當時警方緊急調閱監視器尋人，卻發現陳姓男子於2日獨自進入家中，卻又獨自出門，但不尋常的是，陳男手上卻多拉了一只行李箱，警方靠著監視器畫面一路追查到大坑山區，則在該處驚見行李箱塞屍。起初陳男並不認殺人，直到警方指出已發現屍體，陳男才鬆口殺害妻子，並曝光殺人動機及手法。

台中一名洗碗工殺害學霸妻子裝箱所使用的同款行李箱。（圖／中時資料照）

兩起案件同樣發生於台中，且破案關鍵皆在於親人向警方通報失蹤，警方均透過調閱監視器撞見拖拉行李廂的畫面，經過抽絲剝繭才一一釐清，實則殺人並非失蹤。

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