台灣疫苗相關進度嚴重落後，政府採購的疫苗價格與來源成謎，加上歐洲不少國家傳出施打後引起血栓問題等，因而相繼宣布停打，但衛福部部長陳時中昨仍稱「持續施打」，引發質疑。港媒評論表示，台灣不願買大陸疫苗甚至不願向大陸代理商買疫苗，又沒跟上全球疫苗護照腳步，讓台灣恐成國際孤兒；評論並爆目前「疫苗掮客」橫行全球，蔡政府又不透露花多少錢買疫苗，更加啟人疑竇。

香港媒體《中評社》13日評論表示，3月3日抵台的首批11.7萬劑AZ疫苗，在歐洲多國傳出部份接種者出現血栓問題，已有約10國宣布停打，就連的泰國昨日（12）也宣布暫停施打，導致台灣民間也對AZ疫苗產生疑慮。蔡政府除了購買疫苗進度落後、購買疫苗品質堪憂，就連疫苗取得來源都備受爭議。

根據總統蔡英文2月18日在臉書發表的資料，台灣外購的疫苗包括，與Moderna公司簽約購得的505萬劑疫苗，與AstraZeneca公司簽約的1000千萬劑疫苗，以及透過「全球取得機制」（COVAX）簽約的476萬劑；另外台灣自行研發疫苗已進入第二期臨床試驗。評論指出，蔡政府外購的2000萬劑疫苗若以一人打2劑來算，遠不足台灣2300萬人接種，何況其中1000萬劑AZ疫苗還傳出爭議，但眼下除了已抵台的11.7萬劑AZ疫苗，台灣手上也沒其他疫苗，其他疫苗也不知身在何方。

評論痛批，防疫與疫苗本是專業之事，蔡政府卻硬要把它搞成政治鬥爭，蔡政府凡事政治化拖累了防疫。台灣明明有兩個途徑能很快取得疫苗——購買大陸製疫苗，或透過德國BioNTech（BNT）疫苗大中華區代理商上海復星醫藥購買，但蔡政府偏偏想繞過上海復星醫藥直接找德國總公司，這種違反商業合約的做法，使得「蔡政府東繞西拐後來還是不了了之」。

評論指，蔡政府拒絕透露到底花多少錢買到近1500萬劑的Moderna與AZ疫苗，這在「疫苗掮客」橫行全球之際，不禁引發外界揣測與爭議。何況若花錢能買到也就算了，如今疫苗供貨不僅遙遙無期，就連AZ疫苗台灣現在到底該不該打？多國停打後是否優先供貨台灣？這些問題都困擾著蔡政府，讓台灣面臨著尷尬窘境。

(中時新聞網)