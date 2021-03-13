張柏芝、那英等人近日參加《乘風破浪的姐姐2》，一舉一動都成為話題被熱議，最新一集中楊丞琳現身踢館擔任張柏芝等人的隊長，張柏芝自責表現不好大哭，其他人都上前安慰，楊丞琳見比賽時間接近，直言：「妳有扯後腿」，受訪時無奈說：「必須讓她知道這個事實」。

楊丞琳在節目中與張柏芝、袁姍姍、王鷗、楊鈺瑩同隊，擔任隊長，昨(12日)一段練習片段曝光，張柏芝受訪時坦言：「好像讓她們失望了，明明練得很好，為什麼因為自己太緊張會這樣子」，無奈在組內小考時表現失常，張柏芝甚至為此淚灑練習室，引來眾人安慰緩頰。

張柏芝因表現不好泛淚接受批評。（圖／翻攝自秒拍）

楊丞琳無奈得開始扮黑臉。（圖／翻攝自秒拍）

特訓嘉賓王霏霏此時出聲說：「沒有，怎麼了？」安慰張柏芝沒有表現不好，王鷗說：「妳不要想這個問題」，楊鈺瑩更強調：「沒人對妳失望」、「妳不要跟別人比」，紛紛伸手幫張柏芝擦淚，此時楊丞琳走上前，直言：「來，我們不要再說沒有了，我覺得我說沒有已經太多天了，妳（張柏芝）有扯後腿，我今天從鏡子看得一清二楚，確實是扯後腿了」。

楊丞琳、張柏芝最近參與《乘風破浪的姐姐2》同隊練習。（圖／翻攝自乘風破浪的姐姐微博）

楊丞琳受訪直言：「現在離公演時間比較近，我覺得應該停（止安慰）了。必須讓她（張柏芝）意識到這個狀態，我相信她有意識的，不然她不會這麼焦慮，但是適當的...可能我要開始扮黑臉了」，楊丞琳也在張柏芝面前說剛剛的表現真的無法上台，張柏芝泛淚致歉，楊丞琳補充說：「但這個拖後腿不是責怪，是我們看見問題了，我們去調整就好了，我也看得一清二楚妳有多努力」，接著希望張柏芝不要白費努力，要盡力發揮實力，一席話引來網友討論，讚楊丞琳黑臉扮得好，「講話有道理，又不會讓人不舒服」。

(中時新聞網)