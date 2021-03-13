眼見去年休兵期從暴龍挖來的先發中鋒馬克蓋索表現不如預期，《The Athletic》記者阿米克最近爆料湖人高層已對蓋索感到失望，儘管先用第2份10天合約續留達米安瓊斯，卻打算積極補強內線，更把目標鎖定已跟馬刺分道揚鑣的艾卓吉。

「湖人目前在自由市場物色一名大個子球員，主因是馬克蓋索表現沒有他們希望的好，畢竟湖人是衛冕軍，所有球隊都想擊敗他們，所以補強永遠不是一個壞主意，」阿米克說，「湖人正在觀望艾卓吉的狀況，畢竟他很有機會重返拓荒者。」

馬克蓋索本季加盟湖人擔任先發中鋒，平均上場時間只有20.1分鐘，場均4.8分、4.1籃板及2.0助攻，似乎36歲的他已經開始出現退化跡象，最近更因觸發聯盟健康與安全協議缺陣，湖人只好趕緊再跟達米安瓊斯續約，避免內線空虛。

只是湖人真正的「治本」之道，還是趕緊補強一名內線好手，目前除了傳出有興趣招募艾卓吉，也跟騎士提前分道揚鑣的德拉蒙，也是湖人最近盛傳想要招募的對象，問題是騎士遲遲不肯買斷德拉蒙，讓不少有意招募他的球隊只能繼續觀望。

(中時 )