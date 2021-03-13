婚禮主持人變小三，正宮發離婚文斬斷6年情。（圖／翻攝自臉書）

一名美妝師在臉書宣布結束六年的婚姻，與前夫在本月10日離婚了！文中指出前夫在兩人結婚半年就偷吃一名婚禮主持人，氣不過的她更直接點名與該女主持人有合作關係的婚宴公司，希望他們在婚禮產業還有些職業道德，引起網友關注，對此，婚宴團體昨晚急發聲明切割女主持人，表示即日起中止與對方的所有合作，而前夫也發文道歉自己做錯事，踐踏前妻對他的感情與付出。

一名M姓美妝師昨（12日）在臉書發文表示，2021年3月10日離婚、結束為期六年的婚姻，也看清了前夫。貼文指出兩人結婚不到半年的時候，對方就出軌一位婚禮主持人，彼此還「修成正果」說是真愛呢！如今她與前夫離婚，前夫與小三終於可以光明正大地在路上牽手，最後更點名婚禮主持人合作的婚宴團體說「希望你們對自己在這個婚禮產業還有點職業道德」。

由於美妝師發文時，直接標記前夫、第三者及婚宴團體，雖後來將此文刪除，但仍有不少網友看完之後，湧入婚宴團體的臉書譴責，「請教一下貴公司職業道德，與社會道義何在？員工是這樣教育的？下一次又要介紹哪位員工來破壞新人？」

正宮發離婚文斷6年情，曝婚禮主持人搶人夫真相，婚宴公司急發聲明切割。（圖／翻攝自臉書）

對此，婚宴團體昨晚緊急發聲明表示，經查證釐清事實，婚禮女主持的行為是個人行為，即刻起團體也將停止該名女主持人的合作業務，並為其造成的負面影響予以強烈譴責，團隊也願意負起相關責任，並向社會大眾誠摯的道歉，也虛心接受所有人的意見與指教。

婚禮主持人變小三，正宮發離婚文斷6年情，前夫道歉認錯。（圖／翻攝自臉書）

而美妝師的前夫昨晚也發文回應，感謝各位關心這件家務事的朋友們。「我們離婚了！我做錯了事，在有婚姻的情況下做了辜負大家期望的事，我有了一段婚外情，對我的前妻造成了嚴重的傷害，在這裡我想向她深深道歉。」他知道這個道歉在眾人眼中微不足道，但這是他該出來面對的事。

前夫在文中表示，前妻是個好太太，也是事業上的好夥伴，但他卻對她做出這樣的事情，「是我不夠成熟，沒有正視這段婚姻，踐踏她對我的付出與感情，也是我極大的損失。」事發之後，他領悟到自己做錯事必須承擔後果，藉此教訓他今後會更謹慎審視自身行為，不要再樹立糟糕的榜樣，感謝各位的關心，也盼大眾可以原諒。

(中時新聞網)