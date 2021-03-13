氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今明兩天東北季風增強，但水氣少；大台北雲量增多偶見陽光，桃園以南仍為多雲時晴，東半部有局部短暫雨的機率，北台灣略轉涼，中南部白天微熱早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日下午起東北季風減弱，大台北雲量減少、氣溫略升，西半部皆轉為多雲時晴的天氣，東半部偶有零星短暫雨的機率；15日18日，各地晴朗，北台灣明顯回暖，各地白天溫暖微熱，如北部高溫逐日回升至30度左右，中南部更升至32度以上、早晚稍涼；西半部大氣穩定、不利擴散，空品易不佳，並有局部霧發生的機率。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下一波鋒面已調慢至19日才逐漸接近，20日通過，中部以北降雨，僅影響一天、模擬雨量並不很多；21日較強的「乾冷」空氣緊接南下，天氣轉冷，但由於是第7天之後的模擬，模式調整幅度較大，需持續觀察。

(中時 )