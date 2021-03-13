2018年6月發生震驚全國的台北市華山草原分屍命案，擔任射箭教練的兇手陳伯謙一審宣判死刑，但二審卻逆轉逃死改判無期徒刑，全案現由最高法院發回高院更審中，日前台北地院民事庭也判決陳伯謙應賠償1401萬，但死者父親高爸爸告訴本刊，陳伯謙早將名下財產移轉，而且不知移轉給誰，即使法院作出賠償判決，但想要順利取得這筆賠償金仍十分困難。

高爸爸目前也提告台北市政府都市更新處，應對管理華山草原不當而造成愛女喪生負責，幾乎三天兩頭就和律師碰面研究，但目的並不在於獲得金錢上的賠償，他強調「任何求償金額拿得到，我們會做為公益使用」，事實上高爸爸唯一的心願就是陳伯謙被判處死刑並早日定讞。

對於二審改判陳伯謙無期徒刑的理由是「符合自首要件」，高爸爸對此予以駁斥，他說，2018年5月19日女兒在臉書上認識陳伯謙，同月29日兩人首次見面，女兒還付了500元向陳伯謙學習射箭，31日那天女兒一身輕便打扮說要到華山園區，沒想到離家後自此與家人永隔。

高爸爸和親友成立line「123木頭人」群組針對陳伯謙進行全面監控，並因而協助警方破案。（高爸爸提供）

高爸爸回憶說，女兒失蹤後即曾找陳伯謙詢問消息，當時陳伯謙說女兒跟著新竹山區一個宗教團體走了，於是高爸爸帶著民間搜救人員及搜救犬足足搜山2次，終於確定女兒不在新竹山區，但這也讓當過警察的高爸爸開始懷疑陳伯謙涉案，於是再找親友協助鎖定華山「野居草堂」進行外部監控。

高爸爸告訴記者，幾個親友用line建立「123木頭人」群組相互聯繫，不久即發現陳伯謙行跡確實可疑，而警方密集出現在華山草原查訪也帶給陳伯謙不小的壓力，終於在6月17日晚上9點多，突然出現2輛小貨車，看見陳伯謙將屋內的東西往車上搬，高爸爸等人認為情況有異，「陳伯謙想跑」的念頭一閃而過，於是立即通知警方趕到現場攔阻並將陳伯謙帶回派出所。

高爸爸說，「陳伯謙在派出所待到18日凌晨才被警方突破心防供出部份案情且避重就輕閃爍其詞，怎會是自首？」「陳伯謙當時已經想要逃離現場，是被警方逮到的，根本不符合自首要件。」對於二審改判無期徒刑的理由無法接受。

高爸爸唯一心願就是陳伯謙早日判處死刑定讞以慰愛女在天之靈。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)