2018年6月，轟動全國的華山草原分屍命案宣布破案當天，受害高女的家屬輾轉接到一名女子傳來訊息指，「我是來分享死者想要試著傳達讓身邊家人朋友知道的事情，雖然有些雜訊可能讓訊息部分內容失真，但我盡力了。」由於語焉不詳，但內容似乎是在女兒死後透過「陌生人」傳達給家人的一些訊息，讓高家一家人感慨萬千。

而這樣的靈異事件之後又再度發生，另有一名女子被死者「附身」跑至高家並當場對著高父、高母撲地泣訴「對不起，讓爸爸媽媽擔心了。」

高爸爸告訴記者，6月18日破案那天有一名女子輾轉傳來訊息說，女兒托夢給她，但一直語無倫次，大意是「她現在沒事，謝謝30年來陪伴她的父母和妹妹，以及認識以及不認識卻熱心找她的人，她感受到大家的關心，不要太為她難過，她經歷的痛苦很短暫。」

該女子說死者一直用三字經辱罵那個變態（指兇手陳伯謙），還說「後事幫她辦簡單一點，不用太複雜，不用請太多人來，幫她埋在古蹟附近就好。死者也提出2個要求，一是請大家好好過生活，另外就是她現在不知道要去哪，希望幫她指引一下路。」

高爸爸說， 2018年6月20日晚上11點多，有一位媽媽社團的朋友打電話到家裡，轉述說「約30分鐘左右有人要來找我們，要家屬都在樓下等候，當時全家還帶著非常哀傷的情緒，以為只是其他的親友要來探望我們。」

高女被殺害後分屍丟棄在陽明山的偏僻山區，警方費盡辛苦才尋回拼湊完整遺體。（圖／警方提供）

等到約定時間，一輛汽車停靠路旁，先下來一位女士示意家屬拉開乘客座車門，打開車門那一霎那，一位年齡與受害亡女年紀差不多的年輕女子，一直痛哭流涕，哭喊著「爸爸、媽媽對不起」，旁邊另外有一位年輕女子在旁安慰著她，高家夫婦扶著痛哭流涕女子下車，這名女子馬上又撲倒在地，哭喊著「爸爸、媽媽對不起、讓你們擔心了、我要回家、我要回家。」

高爸爸回憶當時的情景說，痛哭流涕的女子進入家裡後，「她仍然一直哭喊著爸爸、媽媽對不起，安撫她一陣子之後情緒有緩和許多，接著她說她要喝水，但是並不是這位女子要喝水，而是要倒一杯水放在亡女床邊桌子上。」

高爸爸表示，該名女子說，晚上被死者附身托夢，無法入睡、工作，「輾轉第3天才找到我們，將亡女靈魂帶回家裡才得以安寧，這位女子的媽媽也覺得很不可思議。」

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(中時新聞網)