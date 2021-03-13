A-Rod(Alex Rodriguez)、珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)的4年戀情恐怕結束了，即使不是這位叫做萊克羅伊(Madison LeCroy)的女星，外媒分析以A-Rod的性格，珍妮佛根本很難阻止他和別的女人「精神出軌」。珍妮佛曾形容A-Rod是一個極度健談、充滿自信、富有男人味的傢伙。

兩人第一次見面是在2005年，效力紐約洋基的A-Rod當年29歲，珍妮佛跟著丈夫馬克安東尼(Marc Anthony)去球場，因為安東尼受邀開球，那時兩人還沒有交集。直到2017年，A-Rod與珍妮佛都離婚了，兩人在比佛利山相遇，珍妮佛拍了他的肩，「我當時可以走開的，但我差點叫出他的名字，然後又忍不住過去打招呼。」A-Rod要了電話號碼，幾天後就約珍妮佛吃晚飯。

意外的是珍妮佛話不多，A-Rod卻講個不停，他2016年從球場退下仍重滿雄心。他在晚餐桌上大談未來的計劃，包括新事業、棒球、以及再次尋找結婚對象。珍妮佛覺得第一次約會不適合談這些事，「我認為這是約會，但他好像不知道。後來我發現他有點緊張，他問我喝不喝酒，我不喝酒的，他就問我介不介意他喝，他這樣真的很可愛。」

A-Rod其實不確定那是約會，直到珍妮佛清楚表明她是單身，A-Rod立即精神一振，跑去廁所傳了一則訊息：「妳超級性感的！」媒體不久就爆出兩人交往的傳言，據說那陣子珍妮佛心情非常好，但也有點不安，因為A-Rod一向極具異性緣，4年後果然還是這樣的結局。A-Rod的前妻為辛西亞(Cynthia Scurtis)，兩人2008年離婚，天后瑪丹娜(Madonna)當時還發聲明澄清：「他的婚姻破裂不是我害的。」因為媒體傳言她是第三者。※中時新聞網提醒您：未成年者請勿飲酒！

(中時新聞網)