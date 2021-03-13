解放軍第4艘航母

美國坦承，就數量來說，解放軍的艦隊已超越美軍，成為世界第一，如今北京不僅要求量的超前，也尋求質的提升。兩名接近解放軍的消息人士說，中方的第4艘航母很可能是核動力。

據《南華早報》（South China Morning Post）13日報導，1位要求匿名的消息人士說，造船廠和船舶推進工程師一心想藉打造第4艘航母，尋求重大突破。「對造船業來說，這將是技術大躍進……但由於採取不同的推進系統，建造的時間可能要比姊妹艦長。」

解放軍雖然已有兩艘航母服役，而第3艘可望今年下水，但都不是核動力航母。第二位也要求匿名的消息人士說，中共中央軍事委員會正在研議中國船舶集團（CSSC）建議，為第4艘航母採核動力的提案。然而，他不願透露，當局是否已作出決議，只說那是個「充滿挑戰並很大膽的決定」。

中國船舶集團2018年2月說，它已開始研發核動力航母，提供高質量武器裝備，而這將助使中方海軍「2025年實現走向深藍遠海的戰略轉型」。而2019年時，中國廣核集團的招標書則顯示，中方將打造1艘排水量達3萬公噸的核動力船，並以它作為「實驗平臺」。

解放軍004航母示意動畫

第一位消息人士說，這「實驗平臺」在於測試往後將安裝在航母上的核反應器。而解放軍去年發布的公告顯示，已取得一系列如何打造核推進系統的報告。

包括091，093和095型潛艦在內，解放軍已有超過12艘核動力潛艦。而北京海軍專家李杰說，核動力系統不僅能讓航母的電磁彈射起飛系統運作得更順暢，還能支援如雷射和電磁砲等高能武器。此外，他指出，核動力航母上的艦島遠比傳統動力航母上的小，可騰出更多空間供艦載機使用。

目前雖不清楚，解放軍第4艘航母會有多大，但003艦的排水量約為8.5公噸。

(中時新聞網)