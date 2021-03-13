英國開打AZ疫苗後，部分民眾出現嚴重過敏反應，歐盟藥品管理局（EMA）今建議將過敏反應及超敏反應列為Z疫苗副作用。另歐洲近期多國出現血栓事件而緩打AZ疫苗，有專家也建議血栓病史者別打AZ疫苗。對於台灣接下來的行動，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，會再參考專家委員會的意見。

陳時中今受邀出席「第91屆國醫節第13屆台北國際中醫藥學術論壇」，會前接受媒體聯訪時針對AZ疫苗加註警語表示，還是要由專家委員會來做決定。若有可能的副作用，當然在仿單，或是打疫苗的時候清楚說明也是應該的。

歐洲接種AZ疫苗的500萬人中，有30人出現血栓事件，其中奧地利有1名49歲護理師在接種後數日死於「嚴重凝血問題」，包含該國以及義大利、丹麥、挪威等歐洲10國都為此緩打AZ疫苗，而亞洲地區的泰國隨後也跟進緩打。

為避免血栓事件的風險，台大兒童醫院院長黃立民建議，有血栓病史的人不要接種AZ疫苗。對此，陳時中表示，血栓事件在台灣發生率很低，會再參考專家意見。

另一方面，近期國際奧委會表示，將提供選手接種陸製疫苗，對於台灣選手是否會打？陳時中表示，會安排選手在台灣就先打好，再出境。

(中時 )