周五（12日）美債殖利率竄升至1.642%，創下去（2020）年2月以來新高，再度拖累美國科技股，那斯達克和費城半導體指數分別挫跌0.59%、1.07%。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，美國10年期、30年期公債殖利率雙雙寫下今年新紀錄，將對下周全球股市帶來壓力。

他引述美國投資銀行摩根士丹利對2021年10大經濟趨勢看法，認為內容頗為中肯，其中提到，住房需求有增無減，投資者買房抗通膨的趨勢不會改變。台灣最近祭出新版房地合一稅，就是壓抑短線炒作的手段。

一、訊號就是當景氣走向復甦，股市可能走向低迷！這當中涉及很多變數，包括市場對通膨的憂慮，也擔心央行在景氣復甦後會不會有升息，抽緊銀根的疑慮，還有，過去把紓困金投入股市的錢，會不會轉向旅遊，消費？都可能使得已高漲的全球股市拉回。

二、大摩認為全球人口減少及老化、反全球化、生產力下降，以及全球政府債務飆高，通膨不會發生。

三、住房需求有增無減，投資者買房抗通膨的趨勢不會改變。台灣最近祭出新版房地合一稅，就是壓抑短線炒作的手段。

四、全球資金池水位會下降，如果各國央行收緊貨幣政策，全球會出現類似2013年聯準會縮表的心理恐懼。

五、未來世界可能步入後美元時代，比特幣的出現可能動搖美元全球貨幣主導地位，加密貨幣在未來甚至有能力決定某種貨幣取代美元，如果是這樣，這會是一個大時代。

六、大宗商品進入投資週期，相較於比特幣，股市的大幅上升，大宗商品近10年來漲勢相對落後，一旦疫情過後，景氣復甦，大宗商品會形成一輪資金炒作潮，最近銅價直逼10000美元，已是領先指標。

七、新興市場重獲青睞，這跟大宗商品一樣，都有落後補漲的味道。

八、一場數位化革命正在醖釀，中國等16個國家正大力推動數位化貨幣，將帶來新衝擊。

九、新挑戰者崛起，大型的電商或社群媒體巨擘將面對來自四面八方的挑戰，像利基型的小店商崛起，小社群媒體挑戰，還有政府監管，像中國大陸的阿里、騰訊最近都面臨壓力。

十、新媒體習慣，疫情改變大衆的生活及工作，娛樂的模式，從線下轉為線上的媒體已經蔚為風潮，民眾適應各種新媒體將成為新常態。

(中時新聞網)