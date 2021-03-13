警方在鄭嫌身上查獲各式毒品。（警方提供）

北市刑大科偵隊日前追查1名鄭姓毒販，發現他經常前往士林區某娃娃機店，並與42歲黃姓場主碰面，兩人有時連話都沒講，簡單碰面鄭就火速離去，研判他是去送毒品，經循線追查，日逮捕鄭、黃兩人及另兩名毒蟲，黃表示當場主壓力很大，最近生意又不是很好，有時三更半夜又要補貨，所以才會在店內買安吸食提神。

北市警方2020年路邊攔檢時，查獲32歲鄭男車內持有大量毒品，當場鄭辯稱自己無業，為找工作壓力大，所以才會吸毒，但他車內毒品包括海洛因、安非他命及一粒眠，警方直覺他是藥頭，因此在鄭移送、交保後，持續追查他的行蹤。

市刑大科偵隊經循線追查，發現鄭平時入住都利用irent、wemo等共享汽機車，而且還是使用友人的帳號，每次出門均十分臨時且行色匆匆，研判他是販毒集團的運毒交通。

警方另發現，鄭常會前往士林區1家娃娃機店，但每次都是和該店的黃姓場主碰面不到1分鐘就離開，幾次下來研判黃男應是買家，經連月追查，日前將鄭、黃及兩名毒蟲一併逮捕。

黃向警方辯稱，最近生意很難做，一直都有台主不做離開，他只好自己多擺幾台，但收入不是很好，因為心情煩躁，加上常常三更半夜都要補貨，所以才會向鄭買毒，但也說不會在店裡吸食，都是拿回家用，警方偵訊後，依毒品罪將4嫌送辦，另擴大追查鄭男上游的販毒網絡。

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(中時 )