8旬鄰居持水果刀洩恨 布袋戲名導蔡孟育手臂遭劃7CM傷痕（民眾提供／蘇育宣翻攝）

新北市新莊區4日上午8時發生砍人事件，曾入圍金馬獎的布袋戲電影《聖石傳說》導演蔡孟育疑似因停車糾紛，在住家停車場遭一名80歲老翁持水果刀劃傷手臂，留下7公分傷口，所幸送醫縫合後無大礙。警方訊後依殺人未遂罪嫌將老翁移送法辦。

據了解，此起案件發生於4日上午8時許，警方接獲通報指稱，新北市新莊區民安西路一棟住宅發生鄰居傷害糾紛，員警到達現場後雙方已隔開，蔡孟育遭80歲鄰居老翁持水果刀劃傷右手手臂，傷口約7公分，警方立刻協助將傷者送醫治療，並將老翁帶回警局偵辦。

警方指出，雙方為上下樓鄰居關係，長期相處不睦，先前曾因停車問題發生口角積怨，4日上午蔡男欲開車外出時，雙方遇見後互瞪，老翁心生不滿便拿出口袋內水果刀劃傷蔡男，所幸送醫治療後已無大礙。警詢後於同日下午，將老翁依殺人未遂罪移送新北地檢署偵辦。

據悉，被害人蔡孟育於2000年耗費3億元打造布袋戲電影《聖石傳說》，該電影首周票房創下2700萬佳績，狠打同期動畫強片《玩具總動員2》，此外更入圍第37屆金馬獎「最佳視覺特效獎」。

(中時新聞網)