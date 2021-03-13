清明期間台中市府派員加強巡視墓區及宣導用火安全，呼籲民眾掃墓注意。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

清明節將至，台中市政府因應疫情變化、持續防疫，仍提供「線上祭拜」服務，且為降低掃墓群聚感染風險，3月20日起至4月4日將於豐原、后里、太平、沙鹿及霧峰5區提供清明掃墓免費接駁專車，假日也將視情況進行交通管制。

民政局長吳世瑋13日呼籲民眾提前或利用平日前往祭祀，避開假日人潮，也可利用「線上祭拜系統」追思，兼顧祭祖與防疫。

吳世瑋表示，為使祭祖民眾方便進出墓區，台中市已於2月啓動各區公墓除草作業，清明期間將派員加強巡視墓區及宣導用火安全，呼籲民眾掃墓注意防火。

另自3月20日起至4月4日止，將接續於豐原、后里、太平、沙鹿及霧峰5區提供清明掃墓接駁專車，由於假日掃墓將視各墓區情況進行交通管制、禁止私人車輛進入墓區，歡迎民眾多加運用接駁專車。

接駁專車除加強服務人員健康管理及車輛、候車設施消毒工作，駕駛員、工作人員都會佩戴口罩。

吳世瑋強調，民眾搭乘接駁專車或進入公有納骨塔應自備並戴上口罩，由服務人員測量額溫並提供乾洗手液消毒雙手後，才能上車或入塔祭祖，請掃墓民眾配合做好防疫工作，共同保護自身及他人的安全。

民政局說明，台中市各區納骨堂塔現已於堂塔外提供帳棚及祭拜桌，納骨塔堂祭祖基於防疫考量，規劃每梯次管制50人進入堂塔祭祖，而公墓祭祖為室外開放空間，則無管制人數限制。另外，生命禮儀管理處已建置「線上祭拜系統」包含台中市公立納骨塔、公墓、樹葬、海葬區，鼓勵民眾多加利用線上追思，慎終追遠誠意不減，共同為防疫努力。

(中時 )