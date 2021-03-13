70歲大陸名導、製片張紀中去年承認和小31歲太太杜星霖結婚，夫妻倆外型、年紀差異懸殊，被外界諷是父女戀、爺孫戀，但兩人懶理酸言酸語，持續曬恩愛。最近張紀中忍無可忍在網上發飆，直言：「是不是現在無論我發什麼都會歸結為『錢』？」

張紀中去年受訪，承認和前妻樊馨蔓離婚後，才與現任妻子杜星霖結婚成立家庭，除了張紀中原本育有的一個兒子外，他和杜星霖陸續又生下一兒一女，一家五口過得十分幸福，杜星霖先前發文，被問為何會嫁給張紀中，她強調老公的精力、活力都比一般人好，兩人在一起時會忘了他的年紀，更強調：「燕雀安知鴻鵠之志，但鴻鵠是不必停下來跟燕雀解釋的」，不願跟酸民打口水戰。

張紀中暴怒反擊網友。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

而張紀中也常親上火線，回擊攻擊他妻子的言論，直說：「不要再說我老婆懷孕了，她才剛出月子三個月，哪有那麼快瘦下來，我覺得她這樣就很好。」另有人諷刺：「沒錢這女人會跟這麼個老頭子嗎？」張紀中高EQ說：「我可以幫你問下我夫人，但她不是『這女人』」

據《鳳凰網娛樂》報導，張紀中最近分享和老婆、孩子唱歌影片，他更首度正面回應妻子是為了錢才跟他結婚的謠言，回批：「是不是現在無論我發什麼都會歸結為『錢』？」其他網友表示：「難道是因為愛情」、「別酸了，人的內在魅力還是很重要的」、「張紀中你清醒一點」、「那她為什麼不圖別人的錢？只圖他的，還不是因為喜歡他」。

(中時新聞網)