高市鳳山警分局打擊黑幫犯罪，8天專案搜索臨檢50處，檢肅天道盟太陽會幹部連千毅的黎姓小弟等11人暴力討債集團；此外，警方另查獲陳姓毒鴛鴦涉嫌販毒擁槍自重，起獲改造手槍1支，並查獲吳姓情侶販毒起出超過226公克毒品，警察局局長黃明昭親赴分局偵查隊慰勉，期勉再接再勵。

鳳山警狂掃天道盟太陽會，連千毅11名小弟涉暴力討債到案。(戴志揚翻攝)

鳳山警狂掃天道盟太陽會，連千毅11名小弟涉暴力討債到案。(戴志揚翻攝)

鳳山分局為持續性打擊黑幫犯罪，淨化轄區治安，配合警政署發布之「全國同步掃黑行動專案」專案行動，強力掃蕩黑幫及相關犯罪，尤對黑道幫派經常聚集活動處所，以及酒店、小吃部及幫派堂口及各類營業場所等處，全面實施專案搜索、臨檢勤務，以防制黑道幫派份子聚集滋擾危害。

日前偵查隊日前接獲情資，陳姓與楊姓犯嫌於楠梓地區從事販毒行為，立刻報警檢察官指揮並前往陳嫌住處破門搜索，但陳嫌見警前來查緝，欲取出包包中之手槍，員警見狀，一擁而上將陳嫌壓制，經控制現場並搜索查扣陳嫌持有之改造手槍1支、不明爆料物8枚、安非他命3包、電子磅秤2台等證物，全案依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦。

警方也掌握，有民眾報案因前夫債務糾紛，其與友人、女兒在燒烤店用餐時，遭約10名不明人士強簽本票並限制行動自由，黑幫份子還率員到住處恐嚇騷擾，經調閱監視器後，發現黎姓主嫌為天道盟太陽會幹部，於是發動檢肅行動，持搜索票、拘票分別至主嫌及其成員住處實施搜索，共計11名犯嫌到案，查扣被害人本票、債權委託書、折疊刀、甩棍、點鈔機及手機等贓證物，全案依組織犯罪條例、恐嚇取財及妨礙自由等罪嫌移送地檢署偵辦。

另本分局偵查隊也查出，吳姓男子等2人有販賣毒品，經蒐證完成時機成熟後，於3月9日往高雄市大寮區自由路搜索查獲吳嫌持有之毒品海洛因5包（毛重7.86公克）、安非他命13包（毛重160.2公克）、一粒眠2包（毛重3.56公克）、新台幣2萬元、電子磅秤2台、吸食器一組、夾鏈袋1包、手機2支等，全案依毒品危害防制條例移送地檢署，案經聲押獲准。

鳳山分局表示，本次專案期間積極動員、將士用命，偵查隊及派出所針對轄區實施「專案搜索臨檢」處所共執行50處，檢肅天道盟太陽會黎姓幹等11人暴力討債集團到案，專案期間計查獲恐嚇取財罪、妨害自由、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及其他犯罪等，查扣改造手槍1支、子彈2顆、不明爆料物8枚、安非他命206.23公克、海洛因毒品7.86公克、一粒眠9.30公克及MDMA2.96公克，績效執行成果顯著，達預期「震撼」效果。

高雄市警局長黃明昭為此親赴鳳山偵查隊慰勉，期勉再接再勵。鳳山分局強調，將持續規劃實施打擊黑道幫派之專案行動，務必用具體行動宣示並展現警方檢肅黑道幫派、查緝黑槍及掃蕩毒品之決心。

(中時新聞網)