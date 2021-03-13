國內停車場依法應設有「無障礙」及「婦幼」等專用停車位，但時常有民眾違規佔用，交通部高速公路局發現，國道服務區內的專用車位時常遭人佔用，因此設置「掃描檢舉違規QR CODE」告示牌，民眾遇違規可直接上傳照片給國道警察，警方受理後可處600元至1200元罰鍰。

高公局指出，由於國道服務區專用車位均設置於賣場或公廁出入口附近，較便捷使用，一旦有用路人占用，往往讓真正有需求的人感到困擾。觀察也發現，春節期間車流量大，違規佔用的情況也越嚴重。

高公局表示，為避免專用車位遭任意占用，無障礙、孕婦等專用車位旁均設置「掃描檢舉違規QR CODE」告示牌，若民眾遇到違規占用，只要掃描QR CODE上傳照片給警政單位，國道公路警察局即可線上受理民眾檢舉，依法取締可處600元至1200元罰鍰。

高公局提醒，專用車位都有特別的顏色和標誌告示，停放車輛若領有「身心障礙者專用停車位識別證」或「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位識別證」的民眾，應將識別證放在前擋玻璃明顯處以供查驗，免得受罰。

(中時 )