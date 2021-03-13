身兼槌球協會理事長的縣議員温芝樺(左)也下場打槌球與長者們交流同樂。（温芝樺服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

身兼槌球協會理事長的縣議員温芝樺也下場打槌球與長者們交流同樂。（温芝樺服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

縣府祕書李世傑到場與長輩們打槌球，不忘宣導彰化縣長者福利，免費補助65歲以上長者一副老花眼鏡。（温芝樺服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化五信推廣社區槌球運動，13日攜手彰化縣槌球發展協會在彰化市謝成哲紀念槌球場舉辦社區長者槌球運動。（温芝樺服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

謝成哲槌球場建設完成至今已逾20年，縣內各大槌球賽事都在此舉辦，也因使用率高，設施逐漸老舊、草皮也破損。（温芝樺服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化五信推廣社區槌球運動，13日攜手彰化縣槌球發展協會在彰化市謝成哲紀念槌球場舉辦社區長者槌球運動，盼藉此鼓勵長者走出戶外、培養運動休閒習慣。

五信理事主席陳杰、槌球協會理事長暨縣議員温芝樺、縣府參議曾金來與縣府祕書李世傑都與會，與長者同樂；温芝樺表示，成哲槌球場建設完成至今已逾20年，縣內各大槌球賽事都在此舉辦，因此將會向縣府爭取整修經費，讓槌球場能煥然一新。

陳杰表示，彰化五信秉持「取之社會、回饋社會」精神，投入公益不遺餘力，深入社區關懷弱勢、獨居老人等活動，發揮金融界的慈悲心，今年更贊助彰化縣槌球發展協會辦理社區長者槌球運動，除了可提高社區參與，增加團隊合作風氣，藉由比賽更能刺激長輩的身心健康發展、延緩老化。

陳杰說，槌球是男女老少咸宜的運動，從5歲到95歲都有人參與，擁有廣大的運動人口；槌球場場地只需長20公尺、寬15公尺平坦草原，器材平價容易取得，值得大力推展；自己長年關注槌球發展，成哲槌球場的涼亭休息區，就是他擔任彰化市長任內所興建。

温芝樺則指，槌球需要技巧以防敵隊進攻得分，更要有團隊合作精神，是一項比智力、比體力、比活力的運動；成哲槌球場使用率高，許多長者反映設施老舊、草皮破損，因此她會向縣府建議，爭取經費進行整修，希望讓長輩們有更舒適的打球環境。

代表彰化縣長王惠美出席的曾金來，也勵長者走出家門並多多參與社交活動，才是保有健康活力，享有愉快老年生活的幸福來源，槌球運動好處多多，對老人家來說相對溫和，不只用體力也需要用腦力。

李世傑也趁機向長者宣布彰化縣長青利多，自3月1日起開辦敬老眼鏡補助，只要是65歲以上有老花眼的長輩，都可向各鄉鎮市公所提出申請後，前往眼鏡行驗光，即可免費獲得一副老花眼鏡，希望能減長輩們的負擔，改善視力，提升生活品質。

(中時 )