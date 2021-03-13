新一代的女性追求自我，不再受傳統拘束，對於她們而言，婚姻並不是目標，將幸福掌握在自己手中，才能擁有真正的快樂，因此如今的女性不僅獨立，也有經濟能力，在事業甚至比男性還突出，《靈匣網》就分享5個工作能力強到讓男人望而卻步的生肖女。

第5名：生肖兔

屬兔的女生多愁善感，個性也較敏感，任何事都想親力親為，即使生活沒有壓力，她們也會為身旁的人擔心，天生具有女性獨有魅力，不僅有能力，且做事有條理，堅持一定要將工作做到100分。

而生肖兔女外表看似溫柔、好說話，但骨子裡可是非常好勝，對她們而言，只有想做的事情，沒有做不到的事，在工作上非常努力，相對的也擁有穩定工作與頗高的收入，擇偶條件也當然會較高，一般普通的男生幾乎難以被她們看上。

第4名：生肖豬

屬豬的女生心思細膩，非常會處理人際關係，工作能力也很強，即使在高壓的環境下，她們依舊保持心態面對，很少因工作的事情而動怒，在職場上表現亮眼。而她們看似自由隨興，總是笑臉迎人，但實際上對自己要求嚴苛，眼裡容不下一點瑕疵，也因完美的做事方式受到上司肯定，收入自然也不低，經濟相當獨立，讓男人自嘆不如。

第3名：生肖龍

屬龍的女生反應敏捷，具有吃苦耐勞的精神，對任何事都充滿幹勁，在事業方面也做得很出色，擁有高薪水及高職位，學習能力強的她們，靠著累積的社會經驗，打下一片屬於自己的天地，也因自身條件優，眼光相對於他人較高，選擇另一半時，也會結合多方面評估，絕不會將就。

第2名：生肖雞

屬雞的女生做事精明能幹，且善於社交，總是能透過人脈關係，為自己爭取到更多機會，再進一步發揮自己的能力，因此工作上收入不低，而她們不只能力強，也懂得理財投資，對於她們而言，經濟不依靠他人比較重要，甚至不願意靠嫁人來改變命運，因此想要追求她們的男性，可要有本事才行。

第1名：生肖虎

屬虎的女生屬於木旺之命，本身就自帶財富，受到財神爺的眷顧，因此賺錢也相對容易，而她們不只財運佳，腦筋也動得很快，遇到困難時絕不退縮，總是能想出好辦法解決，屬虎女能力強，在職場上大多扮演重要角色，也擁有一定的地位和實權，欲要追求她們的男性，工作能力要更突出，才能吸引屬虎女的關注。

(中時新聞網)