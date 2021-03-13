民眾拾獲受傷的貓頭鷹報案，員警趕緊拿紙箱來裝貓頭鷹，並通報西湖鄉公所農業課獸醫前來協助。（警方提供）

被民眾拾獲的2級保育類鴒角鴞，因受傷被苗栗縣政府農業處帶回照料，待身體復癒後再行野放。（警方提供）

苗栗縣苗栗市陳姓民眾12日上班途中，行經苗28線2.5公里處，在路旁發現1隻受傷的貓頭鷹，牠停於道路旁無法飛行，陳姓民眾為避免貓頭鷹遭犬貓攻擊，立即停車用袋子裝起貓頭鷹，並護送至西湖分駐所請警方處理，警方通報西湖鄉公所農業課獸醫到場，成功救援受傷的貓頭鷹。

陳姓民眾12日上午7時20分許到西湖分駐所報案，他手裡拿著1袋東西，卻遲遲不進分駐所，經員警外出一看才發現袋子裡裝的是1隻受傷的貓頭鷹，一陣手忙腳亂之下，員警趕緊拿紙箱來裝貓頭鷹，並通報西湖鄉公所農業課獸醫前來協助。

獸醫許培祿檢視鑑定後，發現這嬌客是低海拔的2級保育類鴒角鴞，屬夜行性動物，以食用老鼠、昆蟲及其他小型鳥隻為生，由於牠受傷了，所以後續先由苗栗縣政府農業處自然生態保育科，將該貓頭鷹帶回農業處飼養觀察1週後，妥適照料，待身體復癒後再行野放，讓牠重回大地懷抱。

西湖分駐所所長黃建智表示，鴒角鴞為保育類動物，如有獵殺或捕捉均是違法行為，另外小說常描述牠們是魔法生物，增添神秘性因此也有許多人想要飼養，但這也是法律禁止的，呼籲民眾共同保護大自然生態，讓台灣稀有動物生命能延綿不絕。

(中時 )