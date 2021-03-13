國中校外教學噴6850元，爸曝行程表嘆要吃土了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

現在小孩的校外教學費用驚人！一名爸爸在臉書分享國中小孩的校外教學行程表，指出3天2夜去義大、博物館等景點就要6850元，但想著要讓孩子與朋友留下美好回憶，仍舊決定繳錢放行，不過原PO回憶起過去學生時代的旅行經驗嘆道，隨便一個都比這好，換我吃土去。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，前陣子才在社團中看到家長分享孩子的畢旅費用，4天3夜的行程就要6500元，貴到要吃土。如今他也收到國中小孩的教育旅行通知單，3天2夜要價6850元，「還只有去義大，沒有369（劍湖山、六福村和九族文化村），也沒有麗寶樂園。」

男網友指出，雖然上述提到的遊樂園早就帶小孩去過了，但這次仍會讓小孩參加，因為錢其實不是什麼大問題，重點是旅程中同行的朋友與回憶。至於花6850元值得嗎？原PO則說，「cp值高不高在個人，除了人、事、物、地外，錢不是什麼大問題，是當下的心情跟去的人，重點是好天氣。」

男網友也說，分享出孩子的教育旅行費用以及行程表，只是想讓上次發文的家長看了心情可以好一點。並感嘆地說，很懷念以前讀書時期的畢業旅行，隨便一個都比這個好，畢竟錢再賺就有了，但求學時代的回憶無價。「不多說，換我吃土去！」

貼文引起網友熱烈討論，「錢應該都花在住宿，但個人覺得好玩的地方真的太少了」、「還記得我國中畢旅3天兩夜，住知本溫泉和福華也才3000多元，現在多出一倍」、「以前三千元家長就唉唉叫了，差點不讓去」、「四天三夜，六千五，這種價錢住皇家，只有學生團做得出來了」。但也有網友看完整個行程表後指出，學校安排住的飯店是五星級的，因此整個費用應該是貴在住宿上面，而且吃什麼東西、餐廳也都會影響。

許多家長也分享孩子的畢旅費用安慰原PO，「我家3天2夜7000元」、「剛繳完小孩畢旅（三天兩夜5000元的路過）」、「國中三年級畢業旅行4650元」、「女兒幼兒園兩天一夜畢旅2000元」、「還看過幼兒園畢旅要4萬多的」。

(中時新聞網)