前民進黨立委蔡啟芳去年因肺阻塞進行肺部移植手術，昨出席台大醫院記者會分享重獲新生感想後，竟語出驚人表示，台北市長寧可把票投給同黨的北市議員王世堅，也不投給衛福部長陳時中、同時也不投藍委蔣萬安。對此，王世堅聽到後竟「支支吾吾」的「errr」起來，表示無意參選，還稱陳時中和台北市黨部主委吳怡農才是最適合人選。

蔡啟芳過去是老菸槍，菸齡長達50年，每天幾乎都要抽4包菸，去年他因為肺阻塞，當時的肺功能一度只剩23％，僅能靠手術移植，手術成功後，昨（12日）他出席台大醫院記者會分享重獲新生感想，表示那時候的心情相當絕望，一度把遺言、藏金位置都交代給家人，接著打趣之所以能持續存活，可能是自己以前曾許願「國民黨沒倒之前絕不能死」有關。

記者會後，蔡啟芳接受媒體聯訪，談到2022台北市長選戰，他點名王世堅是適合的人選，直言「在這個特殊的地方就是要王世堅，眼光什麼都好，以前我們對柯文哲有期待，王世堅就一眼看出他了」！對於民進黨內部台北市長民調，蔡啟芳大手頻搖動，「就大家來民調，什麼農？台北市長就是要王世堅」。

對此，王世堅昨（12日）接受媒體聯訪時先是支支吾吾不知如何回答，接著笑言，陳時中和吳怡農才是最適合的人選，並感蔡啟芳的抬愛，讓他當了一日市長，「我回家第一件事情喔，就是燒香向我的祖上做個報告，哈哈哈！我可以寫到祖譜了」。

綜合媒體報導，陳時中今（13日）上午出席「第91屆國醫節、第13屆台北國際中醫藥學術論壇」活動致詞，會前接受媒體聯訪被問到參選台北市長一事，他僅表示，目前沒有參選準備。

(中時新聞網)