珍愛藻礁公投總份數昨日（12）共計69萬2436份，距70萬大關只剩7564份，總部聯絡人陳逸樺表示，荒野保護協會台北分會也加入整理團隊，相信今明必能消化海量份數，順利將承載希望的連署書於18日送至中選會。國民黨立委鄭正鈐則直言，總統蔡英文雖下令要「水銀瀉地」般的向民眾溝通，但實際上民進黨卻會使出「無孔不入」4字大絕牽拖，硬是把藻礁與核四綁在一起，把「護藻礁」貼上「擁核」的標籤。

鄭正鈐昨日（12）在臉書發表文章《是水銀瀉地的溝通，還是無孔不入的牽拖？》，稱藻礁公投自從衝破64萬份連署，就嚇壞了民進黨政府，讓蔡英文下令要「水銀瀉地」般的向民眾溝通，但實際上民進黨卻是無孔不入的牽拖，硬是把藻礁與核四綁在一起，把「護藻礁」貼上「擁核」的標籤。

鄭正鈐指出，藻礁公投的訴求不是反對中油三接，而是反對破壞藻礁。但民進黨政府卻直接以「沒有其他方案」可因應，如果要「保護藻礁」，就只能燒煤，拿民眾的肺來換藻礁。鄭痛批蔡政府，搬出恐嚇之後，現在又把「護藻礁」跟「擁核」綁在一起，而行政院提出「增氣、減煤、展綠、非核」8字能源政策主張，救是擺明了對「藻礁公投」的反制。

對此，鄭正鈐質疑，民進黨政府明明提出過「不會缺電」的保證，為什麼僅僅是「中油三接」可能出現變數，「不缺電」的保證就消聲匿跡？極其諷刺的是，一再保證「不缺電」的政府，卻拿「缺電」的理由來恐嚇與威脅民眾。鄭抨擊，藻礁公投沒看見民進黨政府「水銀瀉地」的溝通，反倒是看見「無孔不入」的牽拖，同時也凸顯了民進黨政府能源轉型政策的吹彈可破。

(中時新聞網)