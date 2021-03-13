大陸政府12日公佈「十四五」規畫和2035年遠景目標綱要明確提出，逐步延遲法定退休年齡。這些原則分別指的是什麼？接下來到底怎麼改？人社部中國勞動和社會保障科學研究院院長金維剛表示，將秉持4大原則：一、小步調整，二、彈性實施，三、分類推進，四、統籌兼顧。

一、小步調整：每年延遲幾個月或每幾個月延遲1個月

金維剛表示，小步調整簡單理解就是延遲退休改革不會「一步到位」，而是採取漸進式改革，用較小的幅度逐步實施到位，每年延遲幾個月或每幾個月延遲1個月，節奏總體平緩。

也就是說，政策實施後，退休年齡線會往後慢慢推。比如說，原本滿50歲退休的女性，政策實施後，第一年，變成50歲1個月或幾個月退休。不同年齡段的人，退休年齡不同。以此類推，經過若干年過渡期完成改革。

可以確定的是，改革前期，臨近退休的人，只會延遲1個月或幾個月，不會出現一下子晚退休幾年的情況。

對年輕人來說，延長的退休年齡幅度會大一些，但未來有很長的過渡期和適應期。

二、彈性實施：個人會有自主選擇提前退休的空間

金維剛表示：延遲退休不會搞「一刀切」，不是規定每個人必須達到延遲後的法定退休年齡才能退休，而是要體現一定的彈性，增加個人自主選擇提前退休的空間。

這是延遲退休改革最大、最重要的特徵。

客觀地講，不論是從不同職業群體、不同崗位的就業穩定性和工作強度看，還是從個人身體狀況、家庭需求和價值追求看，都存在較大的差異，由此產生的訴求各不相同，有的人希望多工作，有的人希望早退休。

延遲退休改革，應該充分考慮這些多元化需求。在統一實施的基礎上，結合我國的現實國情、文化傳統以及歷史沿革等情況，增加彈性因素，允許個人根據自身情況和條件，選擇提前退休的具體時間，充分體現改革的靈活性和包容性。

三、分類推進——不同群體、不同性別將繼續保持退休年齡差異

金維剛表示：延遲退休不是「齊步走」，而是要與現行退休政策平穩銜接。

我國現行法定退休年齡男職工60週歲、女幹部55週歲、女工人50週歲，政策有所不同。實施延遲退休改革將區分不同群體，採取適當的節奏，穩步推進，逐步到位。

對於現有不同職業、地區、崗位存在的一些政策差異，改革後也會保持政策延續性，確保政策調整前後有序銜接，平穩過渡。

四、統籌兼顧：配套政策和保障措施需協同推進

金維剛表示：延遲退休不能「單兵突進」。延遲退休改革是一項系統工程，與之相關的配套政策和保障措施非常多，需要統籌謀劃、協同推進。

一方面，過去一些與退休年齡相關的政策，要隨著延遲退休進行相應調整；另一方面，延遲退休改革也會帶來一些新問題和新挑戰，需要有相應的配套措施及時跟進。

比如如何通過更有針對性的措施促進大齡勞動者就業創業？如何更大力度對就業困難人員、特別是靈活就業人員給予社保補貼，幫助其再就業？如何進一步加大對大齡失業人員的保障力度，開發適合大齡勞動者的崗位？還有修訂相關法律法規等等。

只有統籌兼顧，配套措施到位，才能確保延遲退休改革平穩落地、順利實施。

(中時 )