「古巴野馬」普伊(Yasiel Puig)新球季很難找到球隊了，他正涉入一宗性侵案而遭調查，由於被害人希望全程保密，使得蒐證進度緩慢。原本看上普伊的球隊多達5支，包括紐約洋基、波士頓紅襪、休士頓太空人、邁阿密馬林魚、巴爾的摩金鶯都想要爭取他，現在各隊總管都縮手了。

普伊最後一支簽約球隊是洛杉磯道奇，他2018年到NBA湖人主場去看職籃比賽，據說把一位女子強拉到廁所脫衣、猥褻。普伊身高188公分、體重108公斤，渾身上下有的是力氣，他只用單手就制住女子讓她動彈不得，然後用另一隻手在她面前自慰。

該名女子後來接受ESPN訪問，使用性侵被害人常用的化名Jane Roe(或是Jane Doe)，她年約30歲，因為做生意的關係必須與職業運動員接觸。她當時在湖人主場史坦普中心(Staples Center)裡的VIP包廂看球，普伊也在，他主動過來攀談，稱讚她的帽子，不斷以言語和手勢調情，她不想聲張而假裝沒看到。

賽後女子去廁所時，普伊就尾隨衝進來猥褻她了，普伊先前還取得她做生意的電話號碼，傳訊息說「我們之間的事不用給外人知道。」不過當晚女子就撥電話給她的弟弟哭訴，弟弟驚呼：「這普伊聽起來像個痴漢。」普伊犯過很多錯誤，場上也有不少荒唐鏡頭，唯獨這件案子嚇退了大聯盟球隊。種族歧視、性騷擾、家暴都是棒球場的天條，在案件水落石出之前他得繼續留在自由市場了。

(中時新聞網)