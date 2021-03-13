美國拜登政府擴大限制供應商向華為出貨5G設備產品，此舉凸顯較川普時期對於華為態度更為強硬。對此，大陸外交部發言人趙立堅強烈抨擊，美國是不可靠、沒有可信度的國家，呼籲美國停止對中企的無理打壓。

路透引述消息人士指出，拜登政府本周修改部分對華為供貨許可證，擴大限制企業供應5G裝置使用的品項。該限縮禁令恐導致企業與華為現有合約中斷，由於這些合約是供應商以先前獲淮許可來簽約，如今供應商可能無法再依約出貨給華為。

美方此舉引發中國大陸強烈砲轟。中國外交部發言人趙立堅周五表示，美方濫用國家力量，不擇手段打壓中國高科技企業，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則，呼籲美國停止對中企的無理打壓。

趙立堅說，「事實一再表明，美國是一個不可靠、沒有可信度的國家，這種做法不僅損害大陸企業合法權益，也損害美國和其他國家企業的利益，將嚴重干擾兩國乃至全球正常的科技交流和貿易往來，對全球產業鏈、供應鏈造成破壞。」

(中時新聞網)