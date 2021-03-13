花蓮港以砂石、紙漿、水泥為主要集散區，砂石重車每日進出輛次破千輛。（王志偉攝）

花蓮港是東砂北運輸運集散區，每日往來重車頻繁，前年宜蘭南方澳跨港大橋崩塌釀重大死傷，在交通部啟動盤點全國橋梁整建受損計畫後，花蓮港務分公司轄管的4座橋，發現＃22橋、＃24橋等2座，載重已不宜超過43公噸，3月15日起實施限重通行。

花蓮港務分公司現轄管4座橋樑，包括2018年完工的花蓮景觀橋及1989年完工的花蓮港＃24高架橋、＃22高架橋及＃20高架橋，其中在管制門附近的＃24、＃22、＃20等3座橋，為預力混凝土橋。最近一次是在2014年時完成檢測及修繕。

花蓮港區設有砂石碼頭後線區，紙漿原料也由航運抵港，因此平日砂石車、聯結車往來相當多，其中＃22橋平均一天重車進出約1千趟次。當前年在南方澳大橋發生斷橋發生後，去年7月委請台灣世曦工程顧問公司評估各橋梁安全載重，經評估後發現，＃22橋、＃24橋等2座，載重不宜超過43公噸，因此決議自15日起實施限重通行。

花蓮港務分公司表示，15日起進出花蓮港24號管制站及進入1號管制站的貨車，均需提供載貨過磅單查驗，43公噸以上重車不提供借道，港內作業出港車輛，若過磅超重，需回程減重後才可憑單通行，或向監理機關申請臨時通行證並取得後，改由1號管制站出港行駛港外平面道路。

花蓮港目前已在24號管制站、1號管制站及＃22橋的橋梁上懸掛限重告示布條，並請港務警察加強向貨運司機宣導及查驗，務必提供載貨過磅單備查，遵守港區橋梁限重規定，維護整體安全。

(中時 )