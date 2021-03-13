歌手陳芳語出道以一首《愛你》走紅，接著參加大陸選秀節目《創造101》後，再將演藝事業攀向巔峰，不過出道後爭議不斷的她，因為爆料暗指選秀室友熱依娜佔廁所抽菸等行徑，引發網友熱議，近日更疑似在新歌怒嗆對方，讓熱依娜難掩怒火爆粗口反擊。

陳芳語之前驚吐參加選秀節目時的暗黑內幕，指出某位室友不僅霸佔浴室跟男友聊天還抽菸，不讓其他人洗澡，讓她和其他人只能去跟其他寢室借浴室，過程中更說溜嘴該女2項明顯特徵，讓外界瘋猜說的是熱依娜，這讓熱依娜在微博寫下：「嘖嘖嘖嘖，肚量跟身高成正比啊！姐們兒，誰認是你啊？」疑似回嗆陳芳語。

陳芳語新歌疑似嘲諷熱依娜。（圖／微博）

沒想到兩人之間的恩怨再度一觸即發，陳芳語近來推出新歌《Kow Tow》，其中一句歌詞「快打包，買車票，回去Xinjiang」，因為音同「新疆」，因此讓外界聯想到是再嘲諷熱依娜，而熱依娜也不是省油的燈，立刻在微博貼文反嗆：「哎～等會兒～來我聽聽你的歌」，接著轉發陳芳語2020年微博貼文回嗆：「diss back on da way bixxx（準備diss回去，X子）」。

熱依娜在微博開嗆陳芳語。（圖／熱依娜微博）

對於爆料選秀節目黑幕挨嗆，陳芳語過去受訪時澄清只是回答既定問題，更強調：「我不是為了要抱怨，只是分享我的經驗，如果有得罪任何人非常抱歉」，至於熱依娜強調雖然當時雙方有發生衝突，但並沒有到撕破臉程度，只是不懂為何陳芳語過了幾年再度提起此事。

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(中時新聞網)