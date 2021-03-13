有些人賺錢特別輕鬆，彷彿天生就擁有累積財富的天份，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，白羊座、金牛座、處女座、天蠍座天生擁有賺錢頭腦，投資比其他人來得精準，很快就能累積財富，近日成為全球第六位千億美元富豪的股神巴菲特也在榜上。

▍第四名：白羊座

白羊座天生就很容易賺到錢，率真有個性的白羊，經常把興趣當成工作，即使工作上偶遇挫折，通常也有好友或家人在背後幫助善後。白羊人緣很好，在眾多親朋好友幫助下，常有機運可以賺大錢，此生富貴是不會少的。

▍第三名：金牛座

說到錢，第一個想到的就是金牛座，別人談錢傷感情，金牛座談錢要命。金牛座天生對錢敏感，從小就有賺錢的天賦。別人在玩的時候，他們就已經開始賺錢了，對學習投資理財也特別有興趣，而且很會享受，因此日子過得非常舒適。

▍第二名：處女座

處女座做事循規蹈矩，細緻認真，而且具有超強的分析能力，做事穩重的處女座一定是在生意這條路上走最遠的人。也因為處女的性格，只要假以時日，一定可以成功，近日成為全球第六位千億美元富豪的股神巴菲特就是處女座。

▍第一名：天蠍座

天蠍座是十分愛財的星座，他們做事情非常專注，而且意志堅強。12星座中天蠍是十分可怕的競爭對手，做事冷靜，具有強烈的佔有欲與保護欲。也許天蠍最初的目的並不是賺錢，但是隨著時間的推移，他們會積累越來越多的財富。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)