英國廣播公司(BBC)12日報導，因遭美國警方壓頸而死的非裔男子佛洛伊德，其家屬已和明尼阿波利斯市政府達成2,700萬美元(約新臺幣7.6億元)的民事和解。至於過度執法的警察(Derek Chauvin)，則遭檢方控以二級、三級殺人罪，最高恐面臨65年的有期徒刑。

關於佛洛伊德遭警官蕭文謀殺一案，當地法院正徵選陪審團中。預計自3月29日起，將自12名陪審員選出6人參加聽證會。目前明尼阿波利斯市以投票表決預審地點，這將成為該市最受關注、也是規模最大的一次預審。

不過，最終審理時需要12名陪審員與4名候補陪審員；然在此群情激動且備受矚目的時刻，想找到合適的陪審員相當困難。

至於涉案的蕭文，則面臨二級、三級謀殺與二級故意殺人的起訴；如果判決確定，將面臨65年的牢獄之災。不過，蕭文迄今仍不肯認罪。另3名警察陶杜（Tou Thao）、雷恩（Thomas Lane）與昆恩（J. Alexander Kueng），則遭檢方以協助、教唆謀殺與過失致死罪起訴。

佛洛伊德家屬的委任律師克魯普(Ben Crump)主張，「這樁有史以來最大宗不當致死案的審前和解協議，向世人傳達一有力訊息，即黑人的命也是命，警察必須停止對有色人種的暴行」；拍攝到的影像更凸顯「正義與改革有著不可否認的需求」。

BBC指出，佛洛伊德為手無寸鐵的黑人，卻遭警官蕭文以膝蓋壓制頸部，並於2020年5月去世。整個過程遭拍攝，而影片也在網路持續發酵，並引發全球「黑人的命也是命」抗議活動。

在社交媒體上流傳的影片中，佛洛伊德因在商店使用偽造的20元美鈔，而遭4名員警盤查。警方將佛洛伊德壓制在地，蕭文則以膝蓋抵住佛洛伊德的脖子，過程中佛洛伊德不斷表達「我無法呼吸」。佛洛伊德送醫後死亡。

2020年6月，佛洛伊德家屬的委任律師提起民事訴訟。其主張，明尼阿波利斯市沒有對員警的適當執法進行教育訓練，也疏於淘汰表現不佳的員警；更何況，在警界服務長達19年的蕭文，遭投訴的次數高達數十次。克魯普表示，「這只是通往正義之路的一小步。佛洛伊德的離世成為世人清算種族與偏見的催化劑」。

(中時新聞網)