田中鎮長洪麗娜(左三)出席開幕式並參觀學生創意十足的各式作品。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

田中鎮長洪麗娜(左三)出席開幕式並參觀學生創意十足的各式作品。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

田中高中校長張淑女（右）陪同田中鎮長洪麗娜參觀學生創作美展，孩子們豐富作品創意十足，既幽默又令人感動，兩人都說讚。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

手繪布提袋圖案充滿田中特色。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

田中高中國中部「田中浮世繪—灶暖情深的尋根之旅」創作美展，即日起在田中樂齡學習中心展出，田中鎮長洪麗娜13日出席開幕式，在校長張淑女、學生志工導覽下，參觀創意十足的各式創作，她鼓勵學子們勇敢大聲說出對爺奶的愛，徹底展現出田中520的美好精神。

創作美展展出畫作、手作布提袋、和壓印馬克杯等，生動描繪爺奶們鄉村生活即景，學生們還親筆寫下對阿公阿嬤的愛與感激，文字真情流露又不失幽默，令人莞爾又動容。

田中高中校長張淑女表示，配合108新課綱「素養」導向，田中高中國中部發展校本彈性課程「憶像田中」，透過家族尋根與認識自己的鄉土，在家族的故事與家鄉的特色裡，讓孩子追尋自己的文化根源，藉此重新認識自己、看見自己，發展對家族向心力，進而產生對土地的關懷與認同，並涵養生活、創造自我的歸屬感，讓生命更具意義。

在學校跨領域教師團隊帶領下，學生們展開認識自己家鄉鄉土的尋根之旅，所見所聞所思所得，化作一幅幅美術創作；除了描繪家族長輩的珍藏品、遊子興懷的家傳菜以及家鄉田中鎮各里的意象特色，例如三民里的貓村意象、復興里的古亭畚、大社里的高鐵站等，更進一步將巧思印製在馬克杯和手提袋上，學生從兒時的記憶與情懷，一一畫出阿公阿嬤的最愛，如：錢、麻將、電視、泡茶、種樹等，生動有趣。

張淑女說，課程在國文、社會、視覺藝術、家政等跨領域教師團隊的引導發展下，從學習人物訪談口語表達技巧、彙整記錄文稿、文字圖像化、攝錄影及剪接、繪製地圖、熱轉印技術、菜餚製作等過程，培養出思考與溝通表達、藝術涵養與美感，及科技資訊媒體等重要素養能力；田中地區不乏新住民家庭，學生們在追尋家族根源中，因了解、包容，而產生自信與認同，更是「多元文化與國際理解」素養的實踐。

洪麗娜表示，學生們的作品創意十足，這次特別邀請師生將創作在公所樂齡學習中心展出，呈現田中意象和爺爺奶奶們分享，也將田中美好的景象展現給許多大眾欣賞，讓社會更溫馨更美好。

(中時 )